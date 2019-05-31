Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Трамп анонсировал пошлины на мексиканские товары

31 мая, 03:27
Цей матеріал також доступний українською
Трамп анонсировал пошлины на мексиканские товары - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.

Об этом сообщает CNN.

Трамп сообщил, что пошлины будут составлять 5%.

Если ситуация не изменится, к июлю пошлины установят на уровне 10%, в августе — 15%, сентябре — 20%, октябре — 25%.

Читайте также:
 Папа римский намерен лично передать Трампу несогласие со строительством стены на границе с Мексикой

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   США Дональд Трамп Мексика

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 13:26

img
В Киеве проходит марш за освобождение политических заложников Кремля — видео
Футбол

Вчера, 18:19

img
Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль
Футбол

Вчера, 23:59

img
Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2. События по минутам финала Лиги чемпионов

Выбор редакции

События

Вчера, 12:38

img
Комаровский — о кори, Зеленском и «инопланетянке-Супрун»
Страны

Сегодня, 09:31

img
В деньгах счастье. Как Эстония пытается справиться с массовым оттоком специалистов
Политика

Сегодня, 11:47

img
Коломойский рекомендует дефолт, а Омелян ругает Зеленского. Топ-5 цитат недели

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться