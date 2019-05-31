Трамп анонсировал пошлины на мексиканские товары
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.
Об этом сообщает CNN.
Трамп сообщил, что пошлины будут составлять 5%.
Если ситуация не изменится, к июлю пошлины установят на уровне 10%, в августе — 15%, сентябре — 20%, октябре — 25%.
Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.
Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.
Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.