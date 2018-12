Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел, который стал объектом расследования

В своем Twitter он написал, что глава МВД покинет свой пост в конце года.

"Райан многого добился за время своего пребывания в должности, и я хочу поблагодарить его за службу нашему народу", - подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что его администрация объявит нового министра внутренних дел на следующей неделе.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......