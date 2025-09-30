Трамп пригрозил 100% пошлиной на иностранные фильмы: Голливуд в состоянии шока
Заявление Трампа вызвало волну беспокойства в Голливуде (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести стопроцентную пошлину на все иностранные фильмы, фактически впервые распространив таможенную политику на сферу услуг.
Об этом он написал в своей заметке на Truth Social.
Трамп не уточнил ни сроков, ни механизма возможного введения тарифа, но подчеркнул, что больше всего от конкуренции пострадала Калифорния — сердце американской киноиндустрии. Если эта инициатива будет реализована, это станет первым случаем, когда таможенная политика Вашингтона применяется к услугам, а не только к товарам.
Напомним, еще в мае Трамп высказывал подобные угрозы, аргументируя их тем, что другие государства привлекают кинематографистов налоговыми льготами и более низкой стоимостью производства, что ослабляет позиции Голливуда.
Заявление Трампа вызвало волну беспокойства в Голливуде. Инсайдеры, на которых ссылается CNN, отмечают: юридически президент не имеет прямой юрисдикции для введения такого тарифа, а его реализация выглядит чрезвычайно сложной. Впрочем, факт остается: американские студии все чаще переносят съемочные площадки за границу в поисках более дешевой рабочей силы и более выгодных налоговых режимов.
На рынке новость сказалась мгновенно: акции Netflix подросли на 1%, а котировки AMC и Walt Disney также зафиксировали положительную динамику. В то же время кассовые сборы кинотеатров в США так и не вернулись к уровню «золотого» 2018 года, когда они достигли $12 млрд. После падения до $2 млрд в 2020-м отрасль до сих пор не смогла превысить отметку в $9 млрд.
Кроме фильмов, администрация президента планирует новые тарифные меры:
100% пошлина на брендированные лекарства (с отдельными исключениями);
25% на тяжелые грузовики;
50% на кухонные шкафы и туалетные столики;
30% на мягкую мебель.
В своей заметке Трамп также анонсировал «существенную» пошлину на весь импортируемый мебельный сектор, намекая на расширение жесткой торговой политики.
Таким образом, новая инициатива стала сигналом не только для американской киноиндустрии, но и для глобальных рынков, которые уже сталкиваются с вызовами из-за экономической нестабильности и изменения в налоговых условиях.