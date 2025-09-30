Трамп пригрозил 100% пошлиной на иностранные фильмы: Голливуд в состоянии шока

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести стопроцентную пошлину на все иностранные фильмы, фактически впервые распространив таможенную политику на сферу услуг.

Трамп не уточнил ни сроков, ни механизма возможного введения тарифа, но подчеркнул, что больше всего от конкуренции пострадала Калифорния — сердце американской киноиндустрии. Если эта инициатива будет реализована, это станет первым случаем, когда таможенная политика Вашингтона применяется к услугам, а не только к товарам.

Напомним, еще в мае Трамп высказывал подобные угрозы, аргументируя их тем, что другие государства привлекают кинематографистов налоговыми льготами и более низкой стоимостью производства, что ослабляет позиции Голливуда.

Заявление Трампа вызвало волну беспокойства в Голливуде. Инсайдеры, на которых ссылается CNN, отмечают: юридически президент не имеет прямой юрисдикции для введения такого тарифа, а его реализация выглядит чрезвычайно сложной. Впрочем, факт остается: американские студии все чаще переносят съемочные площадки за границу в поисках более дешевой рабочей силы и более выгодных налоговых режимов.

На рынке новость сказалась мгновенно: акции Netflix подросли на 1%, а котировки AMC и Walt Disney также зафиксировали положительную динамику. В то же время кассовые сборы кинотеатров в США так и не вернулись к уровню «золотого» 2018 года, когда они достигли $12 млрд. После падения до $2 млрд в 2020-м отрасль до сих пор не смогла превысить отметку в $9 млрд.

Кроме фильмов, администрация президента планирует новые тарифные меры:

100% пошлина на брендированные лекарства (с отдельными исключениями);

25% на тяжелые грузовики;

50% на кухонные шкафы и туалетные столики;

30% на мягкую мебель.

В своей заметке Трамп также анонсировал «существенную» пошлину на весь импортируемый мебельный сектор, намекая на расширение жесткой торговой политики.

Таким образом, новая инициатива стала сигналом не только для американской киноиндустрии, но и для глобальных рынков, которые уже сталкиваются с вызовами из-за экономической нестабильности и изменения в налоговых условиях.