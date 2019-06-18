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Трамп анонсировал начало процесса депортации нелегальных мигрантов из США

Сегодня, 05:31
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Трамп анонсировал начало процесса депортации нелегальных мигрантов из США - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать нелегальных мигрантов из США.

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты», написал американский лидер в своем Twitter.

По его словам, беженцы будут высланы так же быстро, как они появились в США.

Трамп подчеркнул, что все стороны, включая Мексику и Гватемалу, заинтересованы в решении миграционного кризиса, в отличие от Демократической партии США, которая не поддерживает американского лидера в решении данного вопроса.

Теги:   Мигранты Дональд Трамп США

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