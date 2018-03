Трамп анонсировал лозунг избирательной кампании 2020 года

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о том, какой лозунг будет использовать во время избирательной кампании в 2020 году.

Новый лозунг будет похож на лозунг 2016 года, передает NBC News.

"Новым лозунгом станет Сохраним Америку великой. Но мы можем добиться этого только в том случае, если будет выбирать людей, которые будут следовать нашей повестке дня и бороться за наши ценности", - заявил Трамп.

President Trump says his new campaign slogan will be "Keep America Great!" pic.twitter.com/g6qrBSjmuy