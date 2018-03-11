Трамп анонсировал лозунг избирательной кампании 2020 года

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп готов принять участие в следующих президентских выборах

Трамп готов принять участие в следующих президентских выборах

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о том, какой лозунг будет использовать во время избирательной кампании в 2020 году.

Новый лозунг будет похож на лозунг 2016 года, передает NBC News.

"Новым лозунгом станет Сохраним Америку великой. Но мы можем добиться этого только в том случае, если будет выбирать людей, которые будут следовать нашей повестке дня и бороться за наши ценности", - заявил Трамп.

Напомним, демократы из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США 24 февраля обнародовали отредактированную версию служебной записки по предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в ноябре 2016 года.

Президент Трамп назвал ее провалом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове