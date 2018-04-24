Трамп: Американские войска "сравнительно скоро" покинут Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американские войска из Сирии "сравнительно скоро", но после завершения антиигиловской миссии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, передает Reuters.

"Мы хотим вернуть [американских военнослужащих] домой. Мы вернем их домой. Но мы хотим оставить серьезный и последний след", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах вывести американских солдат из Сирии. По его словам, уничтожение Исламского государства практически завершено, а вопрос возвращения домой военных решится в ближайшее время после согласований с международным сообществом.

В то же время в Белом доме хотят, чтобы союзники взяли на себя большую ответственность как в финансовом, так и военном планах.