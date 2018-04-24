Трамп: Американские войска "сравнительно скоро" покинут Сирию

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американские войска из Сирии "сравнительно скоро", но после завершения антиигиловской миссии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, передает Reuters.

"Мы хотим вернуть [американских военнослужащих] домой. Мы вернем их домой. Но мы хотим оставить серьезный и последний след", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах вывести американских солдат из Сирии. По его словам,  уничтожение Исламского государства практически завершено, а вопрос возвращения домой военных решится в ближайшее время после согласований с международным сообществом.

В то же время в Белом доме хотят, чтобы союзники взяли на себя большую ответственность как в финансовом, так и военном планах.

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