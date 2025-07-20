Во Вьетнаме во время шторма опрокинулась туристическая лодка, по меньшей мере 37 человек погибли

Во Вьетнаме во время шторма опрокинулась туристическая лодка (Фото: REUTERS/Thinh Nguyen)

Из-за внезапной грозы во вьетнамском заливе Ха Лонг перевернулась туристическая лодка . Уже известно о 37 погибших.

Об этом пишут VNS, VNExpress и BBC.

Инцидент произошел 19 июля в заливе Ха Лонг — популярном туристическом месте на севере страны.

Судно под названием Wonder Seas перевозило 48 туристов, в том числе около 20 детей, и 5 членов экипажа, когда оно опрокинулось после внезапного шторма. Большинство пассажиров были вьетнамцами, приехавшими со своими семьями из Ханоя.

Как рассказал очевидец, сначала над заливом потемнело небо, а затем начался град, дождь, гроза и молнии.

Всего подтверждена смерть 37 человек, по меньшей мере 8 из них — дети.

Хотя сильные дожди препятствовали поискам уцелевших, удалось спасти 10 человек. В частности, обнаружили 10-летнего мальчика, который оказался в воздушном кармане в перевернутом корпусе судна.

«Я глубоко вдохнул… нырнул, потом выплыл. Я даже кричал о помощи, а потом меня вытащила лодка», — рассказал ребенок.

Лодку отбуксовать на берег утром 20 июля для дальнейшего расследования.

Премьер-министр страны Фам Минь Тинь выразил соболезнования семьям погибших. В заявлении правительства говорится, что власти будут расследовать причины аварии и «строго рассматривать нарушения».