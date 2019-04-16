Трагедия Нотр-Дама: что известно о причинах пожара, утратах собора и шансах его восстановить Вчера, 13:18 43556 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Собор - уже без знаменитого шпиля - после ликвидации пожара, 16 апреля REUTERS/Benoit Tessier

Автор Инна Семенова

"Огонь разрушил 850 лет истории. Такое будет трудно забыть" – подобно испанскому премьеру Педро Санчесу, вся планета 15 апреля с болью наблюдала, как горит европейское сокровище – собор Парижской Богоматери.

Во вторник, 16 апреля, когда парижским пожарным удалось потушить пламя, стали появляться первые данные о том, какой удар нанесен историческому, архитектурному и культурному наследию человечества. Тем временем во Франции уже начинают сбор средств на восстановление Нотр-дам де Пари.



НВ собрало информацию о том, что известно о причинах пожара, о безвозвратных потерях уникального собора – и о том, что все-таки удалось спасти.

Что известно о причинах пожара

Официально французские власти еще не назвали причину возгорания в соборе вечером в понедельник, 15 апреля. Парижская прокуратура ведет расследование обстоятельств происшествия - оно открыто по подозрению в неумышленном причинении ущерба.

Первые предположения о том, что могло стать причиной происшествия, уже озвучены во французской и мировой прессе.

Последние недели в соборе вели масштабные реставрационные работы, значительную часть здания окружали строительные леса. Работы велись и на крыше, откуда, по предварительным свидетельствам очевидцев, началось возгорание.

В частности, по данным французской газеты Le Figaro, за считанные дни до пожара, 11 апреля, с крыши сняли все 16 главных статуй для реставрации – фигуры 12 апостолов и четырех евангелистов. Поэтому многие СМИ озвучили версию о том, что причиной разрушительного пожара мог стать некий инцидент, произошедший в ходе ремонтных работ.

Какой урон нанесен собору

Мир с горечью признал, что Нотр-Дам понес безвозвратные потери и в ночь на 16 апреля судьба собора висела на волоске: об этом говорили все, от пожарных и архитекторов до мировых лидеров.

"Он горит так, будто сгорит дотла" – прокомментировал первые кадры полыхающего собора в Париже президент США Дональд Трамп. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар позже назвал повреждения колоссальными.

Заммэра Парижа Эммануэль Грегуар назвал повреждения колоссальными

А специалист в области истории архитектуры Джереми Мелвин в своей колонке для CNN сравнил пожар с пламенем, уничтожившим британский парламент в 1834 году – тогда в Британии тоже сгорел не только национальный символ, но и ряд лучших образцов английского средневекового искусства.

"Однако потеря для архитектуры, которую представляет собой разрушение – пусть даже частичное – собора Нотр-Дам, пожалуй, еще более трагична", - отметил Мелвин.

По предварительным данным, полностью уничтожены либо могли серьезно пострадать такие объекты собора Парижской Богоматери:

Шпиль собора: полностью разрушен, на глазах всего Парижа обрушился в первые часы после возгорания. Он был возведен в XIX веке в ходе реставрационных работ в Нотр-Даме – вместо утраченного, разрушенного еще в 1789 году во время Великой французской революции. В XIX столетии на восстановление здания, шпиля, разбитых скульптур и статуй ушло 23 года.

Основная часть шпиля был сделана из дуба, его высота достигала 96 метров.

Крыша и кровельные сооружения: крыша обрушилась на две трети, уникальные деревянные кровельные конструкции и интерьеры сгорели практически полностью, сообщает CNN со ссылкой на Патрика Шове, ректора собора (священника, отвечающего за богослужения в храме).

Деревянная конструкция, уничтоженная огнем, поддерживала свинцовую кровлю весом 210 тонн

Конструкции кровли, изначально сооруженные из дуба, включали в себя балки, возраст которых датируется XII столетием – фактически это были части самого первого каркаса собора. Большая часть сгоревших деревянных интерьеров была ненамного моложе и датировалась XIII веком, что делало собор Парижской Богоматери уникальным для истории сооружением.

Каркас его крыши называли "лесом": готический стиль требовал высоких сводчатых потолков из крепкого дуба. Чтобы возвести их, в окрестностях средневекового Парижа вырубили 21 гектар леса – около 13 тыс. деревьев, причем возраст некоторых достигал сотен лет.

Вся эта деревянная конструкция, теперь уничтоженная огнем, поддерживала свинцовую кровлю весом 210 тонн – большая ее часть обрушилась.

Две башни: пострадали при пожаре. В первые часы операции по спасению собора Парижской Богоматери руководители пожарной службы французской столицы высказывали опасения о судьбе знаменитых башен храма – в какой-то момент даже прозвучали предположения, что спасти удастся в лучшем случае лишь одну из них.

Однако выстояли обе, хотя огонь, очевидно, нанес им серьезный ущерб. Эти сооружения – знаковая часть собора не только потому, что оставались высочайшей точкой Парижа до возведения Эйфелевой башни. Они также являются колокольнями: в них находится знаменитая "семья" колоколов Нотр-Дам де Пари, каждый из который имеет свое имя. Их судьба на данный момент также неизвестна.

Розы-витражи: уцелели, но серьезно пострадали, по предварительным данным.

Знаменитые стеклянные витражи Нотр-Дама – его визитная карточка. Многие из них были потеряны в предыдущих пожарах и разрушениях собора, однако до наших дней дошли три витражных окна-розы XIII века, украшавших три главных фасада собора. Их диаметр составляет от 10 до 13 метров, витражи состоят из десятков отдельных панелей.

Первые фото из собора после пожара, свидетельствующие о целостности как минимум одной "розы":

Орган: вероятно, пострадал. Как сообщает французское издание L'Obs, инструмент был поврежден водой во время тушения пожара. В то же время 16 апреля заммэра Парижа Эммануэль Грегуар отметил в комментарии французскому каналу BFMTV, что орган уцелел.

Главный орган собора Парижской богоматери - один из наиболее известных музыкальных инструментов в мире. Первый большой орган был установлен в храме в самом начале XV века.

Неоднократно достраивался и реконструировался, однако многие из его труб датировались разными периодами эпохи Средневековья.

Должность титулярного органиста Нотр-Дама – одна из самых престижных в музыкальном мире.

Многочисленные скульптуры, статуи и картины: могли существенно пострадать. Когда-то, согласно многовековой традиции, лучшие художники и скульпторы преподносили свои творения в дар собору ежегодно. Так храм стал настоящим музеем средневекового искусства

И хотя часть шедевров впоследствии переместили в другие музеи Франции, в Нотр-Даме оставались сотни ценнейших предметов искусства. Среди них - серия из более чем 70 полотен (каждое - высотой около 4 м), рассказывающая о деяниях апостолов. Работы датировались XVII-XVIII столетиями и были выполнены членами Королевской академии живописи и скульптуры в Париже.

Во время пожара 15 апреля удалось эвакуировать лишь часть коллекции собора. "Внутри удалось спасти несколько картин, но большие полотна было сложно снять, как вы понимаете", - рассказал ректор собора Нотр-Дам Патрик Шове.

Что удалось спасти

В ходе спасательной операции, которую проводили одновременно с тушением масштабного пожара, из собора удалось спасти многие реликвии, хранившиеся в храме.

Среди них – одна из главных святынь христианства, предполагаемый терновый венец Иисуса Христа. Также была спасена туника короля Людовика Святого и другие реликвии, которые верующие считают подлинными: фрагмент креста, на котором распяли Иисуса, и один из гвоздей, удерживавших его тело на кресте.

Терновый венец Иисуса / Фото: REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo

Кроме того, эвакуировать удалось часть картин из коллекции собора Парижской Богоматери.

Главная же победа более 400 пожарных, принимавших участие в спасении знаковой достопримечательности Франции – сохранение несущих конструкций собора и основной части предметов искусства.

16 апреля, уже после ликвидации пожара, мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что сохранился также алтарь и алтарный крест храма "Все не настолько ужасно, как я опасалась", - написала она в Twitter.

Merci aux @PompiersParis, aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame. La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 апреля 2019 г.

Как будут восстанавливать Нотр-Дам

Еще до того, как французские пожарные объявили о локализации огня в ночь на 16 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна восстановит собор. По его словам, работами займутся "лучшие таланты наших дней".

Он также объявил о начале кампании по сбору средств на реконструкцию знаковой памятки Парижа, выразив уверенность в том, что такая инициатива выйдет далеко за пределы Франции.

"Сегодня я заверяю вас: мы вместе восстановим этот собор. Возможно, такова часть судьбы французского народа. И мы сделаем это в ближайшие годы", - подчеркнул президент Франции.



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Макрон не ошибся: свою помощь в восстановлении собора уже предложили правительства многих стран, а также глава Европейского Совета Дональд Туск. Он призвал все государства ЕС помочь Франции.

"Я бы хотел заявить о солидарности со всей французской нацией, в том числе как житель Гданьска - города, который был на 90% разрушен и затем восстановлен. Вы тоже восстановите ваш собор. Из Страсбурга, французской столицы ЕС, я призываю все 28 стран Евросоюза участвовать в этой задаче", - заявил Туск.

Кроме того, ряд французских бизнесменов заявили о готовности выделить огромные суммы на проведение работ по реконструкции собора Парижской богоматери.

На восстановление собора уйдут многие годы

Среди них - исполнительный директор компании Kering и один из богатейших людей Франции, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, пообещавший предоставить 100 млн евро, и основатель люкс-империи LVMH Бернар Арно - его семья заявила о том, что пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари.

"Семья Арно и группа LVMH хотели бы продемонстрировать свою солидарность во время национальной трагедии и объединяются, чтобы помочь восстановить этот необычный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства", - говорится в заявлении Арно.



Общенациональный сбор средств объявит и французский госфонд сохранения культурного наследия.

В свою очередь, председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен Бофор первым озвучил печальную реальность последствий пожара: по его словам, на восстановление собора уйдут многие годы.