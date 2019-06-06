Роман Бессмертный
Минский аэродром Зеленского
Мустафа Найем
О блокаде ОРДЛО. Дочитайте, пожалуйста, до конца
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Трагедия на Дунае: украинского капитана подозревают в причастности к аварии в Нидерландах

Вчера, 21:24
Цей матеріал також доступний українською
Трагедия на Дунае: украинского капитана подозревают в причастности к аварии в Нидерландах - фото

Bernadett Szabo / Reuters

Украинец был капитаном корабля, который врезался в прогулочный катер

Украинский капитан круизного судна Viking Sigyn, который столкнулся с прогулочным катером в Будапеште, находится под следствием в рамках дела об аварии в Нидерландах.

«Он проходит как подозреваемый в Нидерландах», — заявил AFP главный прокурор Будапешта.

По данным венгерской прокуратуры, 1 апреля 2019 года другое судно компании Viking, под управлением 64-летнего украинца Юрия С., столкнулось с нефтяным танкером недалеко от нидерландского города Тернезен.

Кроме того, украинского капитана также подозревают в том, что он «удалил данные со своего телефона» сразу после столкновения на Дунае.

Читайте также:

Камера наблюдения сняла крушение катера в Будапеште, в результате которого погибли семь туристов

Тем временем количество погибших при крушении в Будапеште возросло до 17 человек. 11 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Напомним, что вечером 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое пассажирское судно Viking Sygin и прогулочный теплоход Русалка.

На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Капитаном катера Viking Sygin является гражданин Украины. Его арестовали и предъявлены обвинения.

Теги:   Нидерланды Венгрия Кораблекрушение Будапешт Украинские моряки

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 08:58

img
В Украину из Грузии вернули десять детей, родителей которых подозревают в торговле людьми
Политика

Вчера, 17:31

img
«Требуйте закон об импичменте». Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Политика

Вчера, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

Выбор редакции

Политика

Вчера, 18:04

img
Рада приняла закон, необходимый для импичмента президента: как это работает
Политика

Вчера, 21:12

img
(Не)отставки в правительстве. Кого из министров отказались уволить депутаты
Геополитика

Вчера, 16:14

img
Снять блокаду и прекратить огонь. Что предложила украинская сторона ТКГ на переговорах в Минске

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться