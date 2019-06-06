Трагедия на Дунае: украинского капитана подозревают в причастности к аварии в Нидерландах Вчера, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Bernadett Szabo / Reuters Украинец был капитаном корабля, который врезался в прогулочный катер Bernadett Szabo / Reuters

Украинский капитан круизного судна Viking Sigyn, который столкнулся с прогулочным катером в Будапеште, находится под следствием в рамках дела об аварии в Нидерландах.

«Он проходит как подозреваемый в Нидерландах», — заявил AFP главный прокурор Будапешта.

По данным венгерской прокуратуры, 1 апреля 2019 года другое судно компании Viking, под управлением 64-летнего украинца Юрия С., столкнулось с нефтяным танкером недалеко от нидерландского города Тернезен.

Кроме того, украинского капитана также подозревают в том, что он «удалил данные со своего телефона» сразу после столкновения на Дунае.

Тем временем количество погибших при крушении в Будапеште возросло до 17 человек. 11 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Напомним, что вечером 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое пассажирское судно Viking Sygin и прогулочный теплоход Русалка.

На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Капитаном катера Viking Sygin является гражданин Украины. Его арестовали и предъявлены обвинения.