Трагедия на Дунае: украинцу, управлявшему круизным лайнером, предъявлены обвинения Вчера, 23:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / MARKO DJURICA Столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая REUTERS / MARKO DJURICA

Капитану круизного лайнера, который столкнулся с прогулочным катером на Дунае, предъявлены обвинения.

Об этом представитель суда в Будапеште сообщил в субботу, 1 июня, передает DW.

Более подробную информацию он не предоставил.

Капитан судна, 64-летний гражданин Украины, был взят под стражу в четверг, 30 мая. В его отношении ведется расследование о «преступной халатности» на общественном водном пространстве. Адвокат украинца заявил, что суд отклонил ходатайство об освобождении его подзащитного под залог.

Напомним, столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.

В результате столкновения семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Представитель венгерской полиции сообщил, что гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом Русалка в Будапеште.