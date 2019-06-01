Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Трагедия на Дунае: украинцу, управлявшему круизным лайнером, предъявлены обвинения

Вчера, 23:00
Цей матеріал також доступний українською
Трагедия на Дунае: украинцу, управлявшему круизным лайнером, предъявлены обвинения - фото

REUTERS / MARKO DJURICA

Столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая

Капитану круизного лайнера, который столкнулся с прогулочным катером на Дунае, предъявлены обвинения.

Об этом представитель суда в Будапеште сообщил в субботу, 1 июня, передает DW.

Более подробную информацию он не предоставил.

Читайте также:

Затонувший в Будапеште теплоход был построен в Херсоне 70 лет назад

Капитан судна, 64-летний гражданин Украины, был взят под стражу в четверг, 30 мая. В его отношении ведется расследование о «преступной халатности» на общественном водном пространстве. Адвокат украинца заявил, что суд отклонил ходатайство об освобождении его подзащитного под залог.

Напомним, столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.

В результате столкновения семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Представитель венгерской полиции сообщил, что гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом Русалка в Будапеште.

Теги:   Кораблекрушение Будапешт Венгрия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:21

img
Эксперты спрогнозировали финал Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:22

img
Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

Выбор редакции

Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль
Ритейл/Недвижимость

Вчера, 15:29

img
22 тысячи квадратных метров на Банковой. Сколько можно заработать на аренде здания Администрации президента
Футбол

Сегодня, 02:20

img
Лучший день моей жизни. Реакция соцсетей на победу Ливерпуля в Лиге чемпионов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться