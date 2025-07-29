В Румынии во время шторма перевернулась моторная лодка, где было 14 человек: четверо погибших, среди которых ребенок

В дельте Дуная возле города Сулина в Румынии вечером 28 июля во время шторма перевернулась моторная лодка с 14 пассажирами. Известно о четырех погибших, среди которых ребенок.

Об этом сообщила румынская газета Adevărul.

По данным журналистов, еще трех человек считали пропавшими без вести, однако через некоторое время их нашли и доставили к берегу. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Тулчи отметил, что сообщение об инциденте поступило на экстренную линию 112 около 21:30.

Реклама

На место направили спасателей, включая пожарных, береговую охрану, полицию транспорта и скорую помощь. Также помогали местные с частными лодками.

Газета отмечает, что шестеро туристов имели при себе спасательные жилеты и безопасно добрались до берега самостоятельно. Четверо находились в состоянии клинической смерти — реанимационные мероприятия оказались безрезультатными.

По предварительным данным, авария произошла во время внезапного ухудшения погодных условий. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов. Вечером 28 июля примерно в 22:30 операцию завершили.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются. Власти не исключают, что ключевым фактором трагедии могла стать погода.