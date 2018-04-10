Торговать, воевать, вызывать страх и восхищение: Сурков рассказал о будущем России

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Суркова, РФ отказалась от
Фото: www.gazeta.ru

По словам Суркова, РФ отказалась от "ложных целей"

Куратор пророссийских террористов "Д/ЛНР", помощник главы Кремля Владислав Сурков прогнозирует для России путь самоизоляции, по которому Москва решила идти вместо сближения с Западом или Востоком.

Об этом он заявил в своей статье в журнале Россия в глобальной политике.

По словам Суркова, после вторжения в Украину и последовавшей за этим реакцией мирового сообщества, РФ может дальше двигаться уже без "ложных целей и самоотрицания".

"Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания", - считает помощник Путина.

Ранее сообщалось, что Сурков назвал Россию "западно-восточной страной-полукровкой", которая выбрала "третий путь".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове