Куратор пророссийских террористов "Д/ЛНР", помощник главы Кремля Владислав Сурков прогнозирует для России путь самоизоляции, по которому Москва решила идти вместо сближения с Западом или Востоком.

Об этом он заявил в своей статье в журнале Россия в глобальной политике.

По словам Суркова, после вторжения в Украину и последовавшей за этим реакцией мирового сообщества, РФ может дальше двигаться уже без "ложных целей и самоотрицания".

"Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания", - считает помощник Путина.

Ранее сообщалось, что Сурков назвал Россию "западно-восточной страной-полукровкой", которая выбрала "третий путь".