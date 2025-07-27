Трамп заявил, что США и ЕС договорились о торговом соглашении

США и Европейский союз договорились о рамках торгового соглашения . Об этом 27 июля заявил президент Дональд Трамп после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, сообщает телеканал CNN .

«Европейский союз согласится закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму $750 млрд долларов. Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем они инвестируют сейчас», — сказал Трамп.

Реклама

Кроме того, президент США сказал, что Вашингтон не может установить пошлины для товаров из Евросоюза ниже, чем 15%.

Кроме того, Трамп подтвердил, что в ближайшую пятницу, 1 мая, на других торговых партнеров США, которые не смогли заключить с Белым домом соглашение, будут наложены новые пошлины, за исключением пошлин на сталь и алюминий.

«По большинству сделок, кроме стальной и алюминиевой, получаем 50%-ные пошлины», — подытожил он.

2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

24 июля Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщил, что в ЕС планируют ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд). По его словам, такой план Брюссель будет использовать, если не будет достигнуто соглашение с Вашингтоном и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

25 июля глава Белого дома оценил шансы на заключение торгового соглашения с Евросоюзом о снижении пошлин на импорт как «50 на 50».

«Я бы сказал, что у нас есть 50 на 50 шансов, возможно, даже меньше, но 50 на 50 шансов заключить соглашение с ЕС», — сказал президент США.