Трамп в письме объявил, что США введут пошлины в 35% на товары из Канады

Президент Трамп направил письмо властям Канады, в котором заявил, что США введут 35%-ные пошлины на товары из этой страны. (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

В письме Трамп заявил, что США введут новые пошлины на импорт из Канады с 1 августа, и пригрозил ввести общие пошлины в размере 15% или 20% на импорт из большинства других стран-торговых партнеров США.

Страны, которые не получат письмо от Трампа, столкнутся с более высокими пошлинами, чем те, которые согласились на «взаимное» соглашение со ставкой 10%, пишет издание.

Более того, Трамп сообщил в письме премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка пошлин для его страны будет увеличена в случае каких-либо ответных канадских мер.

В ответ Карни заявил, что его правительство будет продолжать защищать канадских работников и предприятия в переговорах с США

«На протяжении всех текущих торговых переговоров с Соединенными Штатами канадское правительство неуклонно защищало наших работников и предприятия. Мы будем продолжать это делать, работая над пересмотренным сроком 1 августа», — написал он в посте в соцсети X.

Представитель администрации США заявил, что пошлины на товары, на которые распространяется Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) 2020 года, «вероятно» будут отменены, но «окончательное решение» еще не принято, пишет The Guardian.

Заявления и действия Трампа в сторону Канады — что известно

В декабре 2024 года Дональд Трамп в разговоре с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что если 25% торговые пошлины Вашингтона «убьют» канадскую экономику, то стране «стоит стать 51-м штатом» США.

11 марта 2025 года Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия в 25% из Канады и снова предложил стране присоединиться к США как «51-й штат».

Также 6 мая американский президент во время встречи с новоизбранным премьером Канады Марком Карни заявил, что все еще заинтересован в том, чтобы страна стала частью США.

В то же время Карни говорил, что Канада никогда не станет частью США. По его словам, идея о том, что страна может быть «51-м штатом» США, является «сумасшедшей».

28 мая президент США вновь предложил Канаде стать «51 штатом» в обмен на американскую систему противоракетной обороны Golden Dome.

25 июня премьер Канады Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении его страны в «51-й штат».

27 июня президент Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о немедленном прекращении всех переговоров о торговой сделке с Канадой и пригрозил введением новых пошлин.

«Мы только что получили информацию о том, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в том числе из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямым и вопиющим нападением на нашу страну», — заявил глава американского государства.