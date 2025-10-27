Удары украинских дронов по НПЗ. Глава Минэнерго РФ и муж племянницы Путина заявил, что топливный кризис вызван «плановыми ремонтами заводов»

Глава российского Минэнерго Сергей Цивилев с помощью пропагандистов попытается убедить население РФ, что ситуация с топливом «взята под контроль» (Фото: http://kremlin.ru)

Министр энергетики России и муж племянницы диктатора РФ Владимира Путина Сергей Цивилев утверждает, что топливный кризис в стране-агрессоре вызван «ажиотажным спросом и плановыми ремонтами на НПЗ», а вовсе не ударами украинских дронов.

На соответствующее интервью Цивилева пропагандистам из ТАСС обратили внимание издания Настоящее время и Агентство. Новости.

В частности, чиновник утверждает, что цены на топливо в РФ «выросли из-за двух основных причин».

«В августе на бирже произошел их рост. Во-первых, это сезон плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, что сократило объемы производства. Во-вторых, сказался традиционный высокий сезонный спрос. (…) Кроме того, в этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах. Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен», — сказал Цивилев.

Более того, чиновник утверждает, что вскоре спрос на топливо в РФ будет «традиционно» снижаться, на нефтезаводах «завершатся ремонты», после чего «баланс на рынке бензин» якобы придет в норму, а объем производства «будет существенно превышать потребление».

Цивилев с помощью пропагандистов также попытался убедить население РФ, что ситуация с топливом «взята под контроль», и в Кремле якобы готовят дополнительные меры, «чтобы гарантировать достаточное предложение на рынке топлива».

«Правительство (…) продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов», — подытожил он.

2 октября представители Службы внешней разведки Украины заявили, что в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

Инфографика: NV

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

13 октября в СВР опубликовали отчет, согласно которому, без шести месяцев ремонта в сфере нефтепереработки в спокойных условиях Россия может до конца 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

22 октября издание The Moscow Times сообщило, что в РФ продолжает разрастаться топливный кризис, вызванный успешной серией украинских ударов по НПЗ — к примеру, сразу в трех регионах (Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края) водителям вообще перестали свободно продавать бензин.

24 октября агентство Bloomberg сообщило, что удачная серия атак украинских дронов по НПЗ в России побудило режим Путина запустить план по призыву солдат-резервистов — в попытке защитить данные предприятия.

«Законопроект, представленный в Госдуму 23 октября позволит призывать их по „специальному призыву“ по указу Путина и направлять на защиту „критически важных“ объектов, включая нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты, транспортные узлы и промышленные предприятия», — написало издание.