Запретный плод. Где существуют или могут появиться сексуальные табу, за нарушение которых можно поплатиться

В апреле президент Уганды Йовери Кагута Мусевени поддержал кампанию за криминализацию "неправильных сексуальных практик" и высказался за запрет орального секса на территории страны. "Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится", - заявил он. Как именно, угандийские власти намерены выявлять нарушений в случае законодательного запрета орального секса, не сообщается.

До этого в феврале 2014 года в Уганде ввели уголовную ответственность за гомосексуализм - от 14 лет до пожизненного тюремного заключения, а также объявили преступным неразглашение данных о гомосексуалистах и упоминание гомосексуализма без осуждения, но в августе 2014 года этот закон признали неконституционным, так как он был принят без необходимого кворума.

НВ рассказывает о других сексуальных запретах в разных странах мира.

Китай: секс в примерочной противоречит социализму

В Китае в июле 2015 года в примерочной магазина Uniqlo в Пекине пара занялась сексом, записала процесс на видео и выложила его в интернет. Несмотря на попытки цензоров удалить ролик из соцсетей, его посмотрели миллионы раз, а к магазину Uniqlo, где был записан ролик, стали приходить местные жители, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Uniqlo Sanlitun has become selfie heaven! pic.twitter.com/10edFZfoVd — Tom Phillips (@tomphillipsin) 16 июля 2015 г.

"Это вульгарное видео распространилось словно вирус. Оно противоречит базовым ценностям социализма", - заявили в китайском государственном ведомстве, которое контролирует интернет.

Примерно через неделю после появления видео за его распространение арестовали пять человек, которых обвинили в создании и распространении порнографического контента.

Возрастные ограничения

В разных странах по-разному оценивают нормальный возраст согласия на секс подростка со взрослым человеком, который может быть повышен в случае, если между ними существуют отношения учителя и ученика.

Во Франции лишь в марте 2018 года правительство решило внести в законодательство поправки, согласно которым любой секс с ребенком младше 15 лет будет считаться изнасилованием. На данный момент такое действие расценивается как растление малолетних и карается пятью годами лишения свободы и штрафом в 75 тысяч евро.

За изнасилование ребенка французское законодательство предусматривает 15 лет лишения свободы, но эту статью можно применить только если будет доказано, что взрослый принудил ребенка к сексу.

Проблему возраста согласия стали обсуждать во Франции после того, как двоих мужчин в возрасте 28 и 30 лет суд отказался привлечь к ответственности за изнасилование за секс с 11-летними девочками.

В то же время, общеизвестно, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон признался в любви своей будущей жене Бриджит, которая на тот момент была его учительницей, в возрасте 16 лет (они познакомились, когда Макрону было 15). После этого он уехал из Амьена в Париж и поступил в престижный лицей. Несмотря на разлуку, он часто звонил Бриджит и в конце-концов она развелась с отцом троих своих детей и уехала в Париж, где устроилась работать преподавателем и стала жить с будущим президентом Франции.

А вот в США за сексуальные отношения с кем-то из учеников-подростков учительницу вполне могут посадить за решетку.

Так, в июле 2015 года 30-летнюю учительницу Дженнифер Фихтер суд в штате Флорида приговорил к 22 годам лишения свободы за сексуальную связь с тремя ее учениками, которым было по 17 лет. Во время следствия стало известно, что от одного из подростков женщина забеременела, после чего сделала аборт.

Примерно в то же время в штате Юта 36-летнюю учительницу Бриэн Алтис приговорили к тюремному заключению сроком от двух до 30 лет. Через два года она имеет право обратиться в совет штата по помилованию с просьбой об освобождении, но совет вправе отказывать ей в этом в течение 28 лет.

ICYMI: Brianne Altice sentenced to prison for sexual contact with students. http://t.co/p0Mg9K9zDD pic.twitter.com/E0bPG9zJc6 — The Salt Lake Tribune (@sltrib) 10 июля 2015 г.

Бриэн Алтис признала, что имела отношения последовательно с тремя несовершеннолетними. Благодаря этому с нее сняли самое тяжелое обвинение в изнасиловании, которое грозило ей пожизненным сроком. Подросткам, с которыми она вступала в сексуальные отношения, было от 16 до 17 лет.

В феврале 2015 года Гарвардский университет внес в свои внутренние правила запрет на сексуальные связи между преподавателями и студентами бакалаврата независимо от их возраста и от того, находятся ли эти студенты под непосредственным контролем преподавателей. Аналогичные запреты существуют в Йельском университете и университете Коннектикута.

Секс между подростками в России

В России, несмотря на то, что секс между подростками является законным, при условии, что один из них не достиг совершеннолетия, в ноябре 2016 года Следственный комитет предложил Минздраву заявлять в правоохранительные органы о выявленных ими признаках вступления в половую жизнь пациентов, не достигших 16 лет, несмотря на то, что это нарушает их приватность и противоречит их праву на врачебную тайну.

По мнению главы управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР Евгении Минаевой, это должно помочь задерживать взрослых, которые занимались сексом с подростками до достижения возраста согласия.

"Не все знают о наличии такого уголовного запрета, девочки скрывают такие факты в силу природной стеснительности или по наущению родственников и знакомых, опасаясь огласки либо негативных последствий со стороны лица, совершающего такие преступления", - заявила она.

Мусульманские запреты, ставшие законами

В некоторых мусульманских странах сексуальная (и не только) жизнь граждан регламентируется законами исламского религиозного права - шариата.

Так, в Саудовской Аравии, несмотря на то, что в последнее время происходит относительная либерализация, мужчины и женщины все еще не могут даже свободно общаться друг с другом из-за суровых правил половой сегрегации, цель которой - жесткий контроль сексуального поведения.

За гомосексуализм в этой стране предусмотрена смертная казнь.

Смертной казни по обвинению в недозволенной внебрачной сексуальной связи в 1977 году не удалось избежать даже 19-летней саудовской принцессе Мишааль бинт Фахд аль Сауд, хотя даже не было доказательств, что у нее был секс с ее возлюбленным - сыном посла Саудовской Аравии в Ливане Халедом аль-Шаера Мулхаллалой (его тоже казнили). "Для меня было достаточно, что они находились вместе в одной комнате", - заявлял позже ее дед принц Мухаммад, который сам руководил действиями палачей.

Вне закона добрачный сексуальный опыт и в Иране, хотя сегрегация там менее суровая и многие молодые люди его нарушают.

В Иране нет тотального запрета на общение между мужчинами и женщинами, которые не являются мужем и женой или кровными родственниками, но за поцелуи до брака могут посадить / Фото: EPA

"Отец или брат может убить дочь или сестру за то, что у нее был сексуальный опыт до брака [и это не запрещено законом]. За поцелуи до брака не казнят, а сажают в тюрьму сроком до пяти лет", - писал в 2016 году 31-летний иранец Мухаммед из города Исфахан, расположенного в трех часах езды от Тегерана.

Попытка запретить добрачный секс в Индонезии даже для туристов

В Индонезии в сентябре 2017 года в Конституционный суд подали петицию, которая предлагала криминализировать однополые отношения и добрачный секс во всей стране, а не только в провинции Ачех, где действуют законы шариата.

По словам исследователя Human Rights Watch Indonesian Андреаса Харсоно, если бы Конституционный суд поддержал эту петицию, незаконным бы стал в том числе и секс между неженатыми австралийцами, приехавшими отдыхать на Бали.

В итоге предложение отклонили. Тем не менее, в мусульманской провинции Ачех гомосексуализм и внебрачный секс до сих пор считаются преступлениями.

В этой провинции публичной поркой перед мечетью может обернуться даже не секс, а нахождение мужчины и женщины, не являющихся мужем и женой, слишком близко друг от друга по мнению шариатской полиции.