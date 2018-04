Запретный плод. Где существуют или могут появиться сексуальные табу, за нарушение которых можно поплатиться

В апреле президент Уганды Йовери Кагута Мусевени поддержал кампанию за криминализацию "неправильных сексуальных практик" и высказался за запрет орального секса на территории страны. "Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится", - заявил он. Как именно, угандийские власти намерены выявлять нарушений в случае законодательного запрета орального секса, не сообщается.

До этого в феврале 2014 года в Уганде ввели уголовную ответственность за гомосексуализм - от 14 лет до пожизненного тюремного заключения, а также объявили преступным неразглашение данных о гомосексуалистах и упоминание гомосексуализма без осуждения, но в августе 2014 года этот закон признали неконституционным, так как он был принят без необходимого кворума.

НВ рассказывает о других сексуальных запретах в разных странах мира.

В Китае в июле 2015 года в примерочной магазина Uniqlo в Пекине пара занялась сексом, записала процесс на видео и выложила его в интернет. Несмотря на попытки цензоров удалить ролик из соцсетей, его посмотрели миллионы раз, а к магазину Uniqlo, где был записан ролик, стали приходить местные жители, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Uniqlo Sanlitun has become selfie heaven! pic.twitter.com/10edFZfoVd

"Это вульгарное видео распространилось словно вирус. Оно противоречит базовым ценностям социализма", - заявили в китайском государственном ведомстве, которое контролирует интернет.

Примерно через неделю после появления видео за его распространение арестовали пять человек, которых обвинили в создании и распространении порнографического контента.

В разных странах по-разному оценивают нормальный возраст согласия на секс подростка со взрослым человеком, который может быть повышен в случае, если между ними существуют отношения учителя и ученика.

Во Франции лишь в марте 2018 года правительство решило внести в законодательство поправки, согласно которым любой секс с ребенком младше 15 лет будет считаться изнасилованием. На данный момент такое действие расценивается как растление малолетних и карается пятью годами лишения свободы и штрафом в 75 тысяч евро.

За изнасилование ребенка французское законодательство предусматривает 15 лет лишения свободы, но эту статью можно применить только если будет доказано, что взрослый принудил ребенка к сексу.

Проблему возраста согласия стали обсуждать во Франции после того, как двоих мужчин в возрасте 28 и 30 лет суд отказался привлечь к ответственности за изнасилование за секс с 11-летними девочками.

В то же время, общеизвестно, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон признался в любви своей будущей жене Бриджит, которая на тот момент была его учительницей, в возрасте 16 лет (они познакомились, когда Макрону было 15). После этого он уехал из Амьена в Париж и поступил в престижный лицей. Несмотря на разлуку, он часто звонил Бриджит и в конце-концов она развелась с отцом троих своих детей и уехала в Париж, где устроилась работать преподавателем и стала жить с будущим президентом Франции.

А вот в США за сексуальные отношения с кем-то из учеников-подростков учительницу вполне могут посадить за решетку.

Так, в июле 2015 года 30-летнюю учительницу Дженнифер Фихтер суд в штате Флорида приговорил к 22 годам лишения свободы за сексуальную связь с тремя ее учениками, которым было по 17 лет. Во время следствия стало известно, что от одного из подростков женщина забеременела, после чего сделала аборт.

Примерно в то же время в штате Юта 36-летнюю учительницу Бриэн Алтис приговорили к тюремному заключению сроком от двух до 30 лет. Через два года она имеет право обратиться в совет штата по помилованию с просьбой об освобождении, но совет вправе отказывать ей в этом в течение 28 лет.

ICYMI: Brianne Altice sentenced to prison for sexual contact with students. http://t.co/p0Mg9K9zDD pic.twitter.com/E0bPG9zJc6