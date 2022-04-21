В Испании найден мертвым бывший топ-менеджер российской газовой компании Новатэк вместе с семьей

21 апреля, 15:00
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Сергей Протосеня (Фото:Радио Свобода)

Сергей Протосеня (Фото:Радио Свобода)

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В испанском городе Льорет-де-Мар найден мертвым бывший топ-менеджер крупнейшей российской частной компании по добыче газа Новатэк Сергей Протосеня, а также его жена и дочь.

Как сообщает телеканал Telecinco, тела жены и дочери Протосени с ножевыми ранениями были обнаружены в комнатах виллы, которая принадлежала семье.

Тело самого Протосени нашли в саду: он погиб от удушения, а рядом с ним обнаружили топор и нож.

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Телеканал отмечает, что, предположительно, топ-менеджер убил жену и дочь, после чего покончил с собой.

Семья Протосени жила во Франции, а в Испанию они приехали на пасхальные праздники.

Протосеня — бывший главный бухгалтер Новатэка, он входил в состав правления компании. Его состояние оценивалось в 400 миллионов евро.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Испания Новатэк

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