Необузданность, насилие и ультраправые взгляды. Четыре скандала с российскими футбольными фанатами за границей за последние три года

23 октября в Риме на станции метро Repubblica произошла авария эскалатора, в результате которой пострадали 24 болельщика российского футбольного клуба ЦСКА. В посольстве РФ заявили, что пострадали около 30 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Авария эскалатора, вероятно, произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.

НВ рассказывает об этом и других скандальных инцидентах с российскими футбольными фанатами за границей.

Согласно сообщению ANSA, некоторые фанаты, которые ехали на матч между ЦСКА и Ромой, оказались зажаты механизмом вышедшего из строя эскалатора, а состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Большинство из пострадавших получили травмы ног.

ТАСС писало, что один из них потерял ногу.

CSKA Moscow fans hurt on way to Champions League tie with Roma at Stadio Olimpico as escalator gives way at Repubblica station https://t.co/F4rY17m7TI pic.twitter.com/LYbdpmwBNP