Необузданность, насилие и ультраправые взгляды. Четыре скандала с российскими футбольными фанатами за границей за последние три года

Авария эскалатора была спровоцирована тем, что российские футбольные фанаты на нем прыгали

23 октября в Риме на станции метро Repubblica произошла авария эскалатора, в результате которой пострадали 24 болельщика российского футбольного клуба ЦСКА. В посольстве РФ заявили, что пострадали около 30 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Авария эскалатора, вероятно, произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.

НВ рассказывает об этом и других скандальных инцидентах с российскими футбольными фанатами за границей.

Инцидент в Риме: травмы ног и фанаты ЦСКА с украинскими паспортами

Согласно сообщению ANSA, некоторые фанаты, которые ехали на матч между ЦСКА и Ромой, оказались зажаты механизмом вышедшего из строя эскалатора, а состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Большинство из пострадавших получили травмы ног.

ТАСС писало, что один из них потерял ногу.

CSKA Moscow fans hurt on way to Champions League tie with Roma at Stadio Olimpico as escalator gives way at Repubblica station https://t.co/F4rY17m7TI pic.twitter.com/LYbdpmwBNP — MailOnline Sport (@MailSport) 23 октября 2018 г.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что происшествие спровоцировали пьяные российские туристы, которые прыгали на эскалаторе.

"Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Это псевдоболельщики российской команды. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем", - сказал он СМИ.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что среди пострадавших - четверо граждан Украины, травмы которых не представляют опасности для жизни. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин уточнил, что пострадавшие украинцы тоже были фанатами ЦСКА. 24 октября они должны вернуться в Украину рейсом через Варшаву.

Нападения на британских болельщиков в Марселе во время Евро-2016

Еще до матча между сборными Англии и России 11 июня 2016 года в Марселе между фанатами обеих сборных, местными жителями и полицией возникали драки. Вспышка насилия произошла и после матча, когда группа российских болельщиков прорвалась на трибуны англичан и напала на них.

Один из пострадавших - 51 летний британец получил настолько тяжелую травму головы, что у него остановилось сердце. Его успел спасти от смерти полицейский, сделавший непрямой массаж сердца.

Сообщалось также, что одному из английских фанатов перерезали ахиллово сухожилие. Двое англичан оказались в коме, один из них позже получил паралич левой стороны тела (предполагаемый нападавший, разыскиваемый за попытку убийства, был арестован в Германии в феврале 2018-го). Еще один человек, как сообщалось, отправился домой на Eurostar [поезде через туннель под проливом Ла-Манш, курсирующем между Францией и Великобританией] с куском стекла от разбитой бутылки, застрявшим в его шее.

За время продолжительных беспорядков в Марселе пострадали 35 человек, состояние четверых их них долго оставалось стабильно тяжелым.

После столкновений полиция задержала десятерых человек, среди которых были британцы, французы и россияне, а также австриец и немец. 16 июня 2016 года троих российских болельщиков приговорили к лишению свободы на два года за участие в беспорядках.

13 июня, прокурор Марселя Брайс Робин заявил, что россияне, которые принимали участие в массовых столкновениях между футбольными болельщиками, были специально натренированы для участия в драках. По его словам, таких "профессиональных" хулиганов было 150.

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Незадолго до беспорядков стало известно, что президент Всероссийского объединения болельщиков и официальный делегат Федерации футбола России Александр Шпрыгин является координатором сети российских ультраправых фанатских групп. Шпрыгин также работал ассистентом Игоря Лебедева, вице-спикера российского парламента, который отличился 13 июня твитами в поддержку российских болельщиков.

Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!https://t.co/g4ZKsFPDTt — Игорь Лебедев (@Russian1972) 13 июня 2016 г.

Поддержал российских футбольных фанатов и Виталий Мутко, на тот момент занимавший должность министра спорта России, он назвал произошедшее "подставой".

Нападение фанатов Спартака на фанатов Атлетика и полицейских в Бильбао

22 февраля 2018 года в испанском городе Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Атлетик (Бильбао) - Спартак (Москва) фанаты Спартака спровоцировали столкновения с фанатами Атлетика и полицейскими.

В результате стычки пострадали несколько человек, а один полицейский погиб. Сообщалось, что после полученных травм он скончался в больнице от остановки сердца. Кроме полицейского, пострадали еще четыре человека.

По данным El Mundo, беспорядки спровоцировали российские болельщики, которые вышли на улицы в районе стадиона Сан Мамес. В сообщении говорится, что фанаты Спартака вступали в схватки как с местными болельщиками, так и с полицейскими. ​Они бросали в них различные предметы, в том числе мячи для гольфа, бутылки и стеклянные банки.

Полиция задержала пять человек, трое оказались россиянами.

Нападение на испанских туристов в Кельне

16 июня 2016 года пятеро российских футбольных фанатов, которые возвращались с чемпионата Европы по футболу из Франции через Германию, напали на троих испанских туристов, среди которых была женщина.

Нападение произошло возле Кельнского собора около 19:00 по местному времени.

Испанцы, на которых напали футбольные фанаты, раздавали прохожим листовки и флайеры. Судя по лозунгам на них, они сторонники левых политических движений. Мужчин жестоко избили, одному из них сломали нос. Сообщалось, что один из российских фанатов пинал ногой в лицо поваленного на землю испанца.

Во время суда нападавшие закрывали лица

Пятерых нападавших немецкая полиция задержала на месте преступления. Еще один футбольный фанат, который был вместе с ними, скрылся, но в ночь на 17 июля его задержали в аэропорту, откуда он собирался лететь на Ибицу.

Судебный процесс над четырьмя российскими фанатами состоялся 29 июня 2016 года. Один из обвиняемых получил 12 месяцев условно, трое - по 10 месяцев. Пятый заявил, что лишь видел драку, суд над ним должен был состояться позже. Суд отметил, что российские футбольные хулиганы впятером действовали против двоих.

У четырех из пяти подсудимых в момент задержания в крови было обнаружено от 0,42 до 0,92 промилле алкоголя, у пятого алкоголя в крови не обнаружили, но его тестировали позже всех.

СМИ писали, что нападавшими оказались два повара, менеджер, финансовый аналитик и преподаватель математики. Во время суда они закрывали лица.

НВ