Топ-15 фактов о самом дорогом спорткаре в мире

В США за рекордные для автомобильного мира $70 млн продали классический спорткар Ferrari 250 GTO 4153 GT 1963 года.

НВ приводит Топ-15 фактов о нем.

1. Болид ни разу не попадал в аварии и находится в идеальном состоянии.

2. В 1964 году он выиграл 10-дневную гонку Тур де Франс. Прекратил участвовать в гонках в 1967 году.

3. В 1990 году болид был полностью отреставрирован.

4. В 2000 году Ferrari 250 GTO 4153 GT приобрел немецкий коллекционер Герри Гроз за $6,5 млн.

5. В 2003 году модель 4153 GT получила сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий сохранность оригинальных комплектующих.

6. В 2012 году машину купил немецкий гонщик Кристиан Глэсель.

7. В 2018 году спорткар был продан за $70 млн американскому бизнесмену Дэвиду МакНилу, основателю производителя автомобильных комплектующих WeatherTeck.

8. Длина автомобиля - 4,3 м, ширина - 1,6 м, высота - 1,2 м, колесная база - 2,4 м.

9. Спорткар изготовлен из стали и алюминия, его вес - 880 кг.

10. Болид оснащен V-образным 12-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 3 л и мощностью 300 л.с.. Максимальная скорость, которую он может развивать - 280 км/ч. Чтобы разогнаться до такой скорости автомобилю нужно 15 с, до 100 км/ч он разгоняется за 6 с. Емкость топливного бака - 130 л.

11. Серия 250 GTO, состоящая из 39 автомобилей, выпущенных в 1962-1964 годах, в 2005-м была признана лучшей в истории Ferrari по оценке авторитетного американского издания Motor Trend Classic.

12. Стоимость нового автомобиля серии 250 GTO в 1964 году составляла $18 тысяч. Купить его можно было только по личному разрешению Энцо Феррари.

13. Интерьер салона двухместного автомобиля минималистичен: сиденья обтянуты тканью, обшивки и ковриков нет. Руль изготовлен из красного дерева.

14. Передние колесные диски болида Borrani диаметром 15 дюймов, шириной 15 см, задние колесные диски Borrani диаметром 15 дюймов, шириной 18 см.

15. Воздухозаборники Ferrari 250 GTO 4153 GT со съемными крышками.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №21 от 7 июня 2018 года