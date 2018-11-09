Тонет, завалившись на бок. Появилось видео с последствиями столкновения фрегата НАТО с танкером

В Сети появилось видео с последствиями столкновения у берегов Норвегии фрегата Helge Ingstad ВМС страны и греческого нефтяного танкера Sola TS.
Опубликованные кадры были сняты с воздуха. На них видно, что военный корабль в результате аварии получило пробоину, и теперь тонет, завалившись на бок.
Ранее сообщалось, что у берегов норвежской комунны Эйгарден столкнулись танкер Sola TS и фрегат Helge Ingstad, возвращавшийся с учений НАТО Trident Juncture.
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По предварительным данным, военный кораблю шел с выключенным транспондером, из-за чего второе судно его не заметило.
Никто из людей в результате аварии не пострадал.
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