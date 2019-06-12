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Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

Сегодня, 11:26
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Токаев официально вступил в должность президента Казахстана - фото

Mukhtar Kholdorbekov/Reuters

В инаугурационной речи Токаев поднял тему протестов

В среду, 12 июня, Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана.

Как сообщает Nur.kz, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Токаев произнес клятву на Конституции, ему вручили удостоверение главы государства под аплодисменты.

На церемонии присутствовал и его предшественник Нурсултан Назарбаев.

В своей инаугурационной речи Токаев заявил, что ставит своей главной целью защиту интересов каждого гражданина страны. Он также заявил о намерении работать над реализацией реформ в Казахстане.

Токаев подчеркнул, что не допустит разделения общества по политическим взглядам.

Напомним, в Казахстане на президентских выборах победу одержал Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов.

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В день проведения выборов президента Казахстана во время массовых акций в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны около 500 человек.

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После объявления результатов выборов люди снова вышли на митинги.

Теги:   Касым-Жомарт Токаев Инаугурация Казахстан

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