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Токаев набирает 70% голосов на выборах президента Казахстана — экзитпол

Сегодня, 22:08
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Токаев набирает 70% голосов на выборах президента Казахстана — экзитпол - фото

REUTERS / MUKHTAR KHOLDORBEKOV

До того, как стать и.о. президента, Токаев был спикером казахского парламента

И.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев получает 70,13% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные экзитполов, пишет Reuters.

За ним следует Амиржан Косанов с 15,39% голосов.

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До того, как стать и.о. президента, Токаев был спикером казахского парламента, некоторое время возглавлял МИД страны.

Именно экс-президент страны Нурсултан Назарбаев предложил партии Нур Отан выдвинуть кандидатуру Токаева на пост главы государства на досрочных выборах.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства.

При этом он остался председателем Совета безопасности, председателем партии Нур Отан, членом Конституционного совета.

Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Старшая дочь Назарбаева Дарига стала спикером Сената Казахстана.

Теги:   Казахстан Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев

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