«Точные попадания». В Генштабе сообщили подробности атак на НПЗ в Саратовской области и завод Купол в Ижевске, производящий ЗРК Тор и Оса

В Генштабе ВСУ 1 июля подтвердили поражение объекта военно-промышленного комплекса российских оккупантов — завода Купол в Ижевске, который производит ЗРК «Тор» и «Оса» и беспилотники для российских оккупантов.

«В рамках снижения потенциала противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Ижевскому электромеханическому заводу „Купол“, расположенному в Удмуртской Республике РФ. (…) Подтверждено точное попадание в корпус № 1 на площадке № 1. Зафиксирован пожар», — заявили украинские офицеры.





Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали об успешном ударе, который представители ГУР Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли по территории нефтеперерабатывающего завода АО Саратоворгсинтез в Саратовской области РФ.

«Мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины. (…) Подтверждено попадание по территории объекта — в частности повреждены технологические установки. Возник пожар», — подытожили украинские офицеры.