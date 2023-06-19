Подводная лодка, которая показывала туристам затонувший Титаник, исчезла в Атлантическом океане 19 июня, 19:11 Обломки титаника под водой (Фото:Рейтер)

Подводная лодка, которую использовали для осмотра туристами обломков Титаника, исчезла в Атлантическом океане.



Об этом сообщает BBC.

Береговая охрана Бостона сообщила журналистам, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция. В настоящее время неизвестно, сколько людей находилось на борту пропавшей подводной лодки.

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Платные туристы и эксперты могут осмотреть затонувший Титаник с небольших подводных аппаратов.

По данным медиа, лодка могла принадлежать компании OceanGate Expedition, которая недавно объявила на своем веб-сайте и в социальных сетях, что экспедиция к обломкам RMS Titanic продолжается.

Компания называет поездку на своем подводном аппарате «шансом выйти за пределы повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно необычное».

Согласно информации компании, подводный аппарат способен вмещать пять человек, обычно включает пилота, трех платных гостей и так называемого «эксперта по контенту».

Затонувший корабль Титаник находится на глубине 3800 м на дне Атлантического океана, примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада. Судно стали широко исследовать с тех пор, как корабль был обнаружен в 1985 году.