Титан, погибший рядом с Титаником. Что мир узнал о причинах катастрофы на дне Атлантики: главные факты о гибели пяти человек 23 июня, 12:55 Сюжет Подводный аппарат Титан погружается в Атлантический океан во время одной из экспедиций к обломкам Титаника (Фото:OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS)

Всю неделю мир следил за поисками пропавшей подводной лодки Титан, на которой пять человек отправились осматривать затонувший в Атлантическом океане Титаник. 22 июня стало известно, что все они считаются погибшими: субмарину, вероятно, раздавило внешним давлением воды.

Об этом стало известно после того, как поисковые подводные аппараты обнаружили поле обломков субмарины Титан в Атлантическом океане неподалеку от останков самого Титаника. Вечером 22 июня (по киевскому времени) специалисты Береговой охраны США, которая координировала поиски, рассказали о вероятных деталях катастрофы на специальном брифинге и официально признали экипаж Титана погибшим. Семьи пяти человек, которые находились на борту Титана, были уведомлены об этом немедленно после обнаружения обломков. Погибшие являются гражданами трех стран: США, Франции, Великобритании.

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Брифинг состоялся через несколько часов после того, как миновала критический рубеж поисков. Изначально считалось, что если бы батискаф был поврежден, но уцелел, люди на борту имели бы запас кислорода не более чем на 96 часов. Погружение Титана к месту крушения Титаника началось 18 июня около 9:00 по атлантическому летнему времени (15:00 по Киеву). Лодка потеряла связь со своим основным кораблем Polar Prince через 1 час 45 минут после спуска, экипаж Титана в последний раз выходил на связь в 11:47 воскресенья, 18 июня (17:47 по Киеву).

NV собрал главные детали и факты, которые стали известны о катастрофе.

Что произошло с Титаном: главные выводы поисковой команды и дополнительные данные

Экипаж подводной лодки Титан погиб в результате «катастрофической имплозии» — этот термин означает разрушение объекта под сильным внешним давлением, фактически это направленный внутрь взрыв. Проще говоря, конструкция Титана, вероятно, не выдержала давления воды на глубине около 3,8 тыс. м. «То, что произошло — это имплозия. А затем почти одновременно происходит взрыв из-за того, что внутри были такие вещи, как кислородные баки», — разъяснил официально озвученную причину катастрофы в комментарии CNN Бобби Чакон, специальный агент ФБР в отставке и бывший руководитель водолазной группы ФБР.

Эксперты объясняют, что к трагедии мог привести малейший дефект в конструкции субмарины. «Давление там составляет примерно 4−5 тыс. фунтов на квадратный дюйм [280−350 кг силы на кв. см], что в 350 раз превышает давление на Земле. При таких условиях любая даже небольшая утечка может вызвать немедленную имплозию, которая уничтожит лодку», — пояснил Том Мэддокс, генеральный директор компании Underwater Forensic Investigators, которая участвовала в экспедиции к Титанику в 2005 году.

Люди на борту субмарины, скорее всего, погибли мгновенно. Такой вывод специалисты озвучили, учитывая характер и вероятную причину разрушения подводного аппарата. При таком сильном давлении на подводный аппарат взрыв произошел бы за доли миллисекунды, пояснила CNN Эйлин Марти, бывший офицер ВМС США и профессор Международного университета Флориды. По ее словам, имплозия происходит со скоростью 2,4 тыс. км в час, поэтому человеческий мозг даже не успевает осознать, что происходит — ему требуется для этого примерно на четверть больше времени, чем длится подобное событие, говорит Марти. «Поэтому, полный коллапс произошел бы еще до того, как люди внутри даже осознали бы, что есть проблема», — считает Марти.

Версия о столкновении с обломками Титаника маловероятна, обломки аппарата нашли в 500 м от него. Большое поле обломков аппарата Титан, которое содержало несколько крупных секций судна, удалось найти примерно в 488 метрах (1600 футов) от носовой части затонувшего Титаника. Спикеры на брифинге Береговой охраны США заявили, что в этой точке дна Атлантического океана нет никаких известных обломков пассажирского корабля, который столкнулся с айсбергом в 1912 году. Место катастрофы обоих судов расположено примерно 640 км от города Сент-Джонс на восточном побережье Канады (столица провинции Ньюфаундленд и Лабрадор).

Что именно удалось найти: несколько крупных фрагментов 6,7-метрового Титана, найденные в двух полях обломков, включают хвостовой конус судна и отдельные секции его корпуса, в котором должны были находиться люди. Бывший руководитель водолазной группы ФБР Бобби Чакон в комментарии CNN отметил, что большую целостность сохранили изготовленные из титана фрагменты аппарата (в частности хвостовой конус), тогда как основная часть корпуса, изготовленная из углеродного волокна, распалась во время вероятного взрыва.

Возможно ли найти тела погибших: спикеры Береговой охраны США не дают таких обещаний, они заявили, что пока не могут определить перспективы обнаружения тел в чрезвычайно неблагоприятных условиях на большой глубине. Однако поиски с использованием глубинных подводных аппаратов будут продолжаться еще некоторое время.

Фото: OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

Катастрофа, скорее всего, произошла еще до начала поисков. На официальном брифинге было заявлено, что имплозия и вызванный ею взрыв подводного аппарата Титан должен был бы вызвать серьезный и заметный акустический эффект. Однако гидроакустические буи, развернутые на вероятном месте катастрофы с первого дня поисков, не зафиксировали «никаких катастрофических событий» в течение тех дней, что длилась операция, заявили представители Военно-морских сил США.

Военные США зафиксировали вероятный взрыв аппарата вскоре после потери связи с ним. Как стало известно Wall Street Journal, военно-морские силы США, вероятно, первыми узнали о взрыве Титана еще несколько дней назад, в день исчезновения связи с подводным аппаратом. Сверхсекретная военная акустическая система США, предназначенная для обнаружения вражеских подводных лодок, впервые зафиксировала то, что могло быть взрывом субмарины, через несколько часов после начала ее плавания в Атлантическом океане. Эта информация была немедленно передана Береговой охране США для помощи в поисках.

Аналогичные данные со ссылкой на собственные источники сообщил режиссер Джеймс Камерон, который снял знаменитый фильм Титаник и посвятил значительную часть жизни трагедии этого лайнера, совершив более 30 погружений к его обломкам. В интервью Reuters Кэмерон рассказал, что знал о вероятной гибели подводного аппарата Титан с самого начала четырехдневных поисков — после того, как его источники сообщили такую информацию. «В течение часа [после исчезновения лодки] мы получили подтверждение, что в то самое время, когда была потеряна коммуникация, произошел громкий удар. Громкий удар, зафиксированный гидрофонами. […] Я знал, что произошло. Субмарина погибла из-за имплозии», — сказал Кэмерон.

Какие недостатки конструкции батискафа ранее признавал погибший Стоктон Раш, который управлял Титаном и был директором OceanGate. В одном из интервью 2021 года Стоктон Раш выражал надежду, что его запомнят как инноватора. «По-моему, генерал [армии США Дуглас] Макартур говорил: „Вас запомнят по тем правилам, которые вы нарушаете“, — сказал Раш, улыбаясь. Генеральный директор компании OceanGate, который непосредственно управлял Титаном в день гибели лодки, тогда признавал, что он „нарушил некоторые правила“ при разработке и изготовлении субмарины. Впрочем, он был уверен, что его идея подводного аппарата была правильной. „Я думаю, что мне удалось нарушить эти правила благодаря логике и хорошему инженерному опыту. [Сочетание] углеродного волокна и титана? Есть правило, что этого не стоит делать“, — сказал Раш в упомянутом интервью. — Ну что ж, я сделал».

Ниже — интервью, в котором Стоктон Раш рассказывает о Титане.

Кто погиб на борту Титана

Жертвами трагедии стали пять человек, находившихся на борту подводного аппарата.

Хэмиш Хардинг, 58 лет

Британский бизнесмен, пилот, исследователь, известный искатель приключений и космический турист. Он был основателем Action Group и председателем Action Aviation, международной авиационной компании со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ. Несколько раз посетил Южный полюс, спускался в Марианскую впадину, попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря кругосветному полету через Северный и Южный полюса за 46 часов 40 минут, а также путешествовал в космос в качестве туриста в рамках суборбитальной миссии Blue Origin в июне 2022 года.

Фото: Courtesy of Jannicke Mikkelsen/via REUTERS

Поль-Анри Наржоле, 77 лет

Многолетний французский исследователь Титаника. Бывший морской офицер и командир группы водолазов-разведчиков, Наржоле также имел опыт управления подводными аппаратами. Впоследствии он стал морским археологом в составе исследовательской группы французских ВМС. Позже возглавил отдел глубоководных подводных аппаратов во Французском научно-исследовательском институте эксплуатации моря, участвовал в многочисленных экспедициях к затонувшему Титанику. В 2007 году Поль-Анри Наржоле стал директором исследовательской программы компании RMS Titanic/Phoenix International, в рамках которой изучал затонувший лайнер.



Фото: HarperCollins France/Handout via REUTERS

Шахзада Давуд, 48 лет, и Сулеман Давуд, 19 лет

Британско-пакистанский миллиардер и его родной сын. Шахзада Давуд был известным в Британии инвестором и филантропом. Работал вице-председателем корпорации Engro и был директором корпорации Dawood Hercules. Как рассказала NBC News Азме Давуд, старшая сестра миллиардера, ее брат с детства увлекался историей Титаника. В то же время ее 19-летний племянник Сулеман опасался предстоящей экспедиции на Титане, однако, по словам Азме Давуд, в конце концов решился составить компанию отцу, тем более что погружение выпало на День отца.

Фото: Courtesy of Engro Corporation Limited/via REUTERS

Стоктон Раш, 61 год

Американский предприниматель, инженер, исследователь и путешественник, основатель компании OceanGate, которая спроектировала Титан и организовывала подводные туры на батискафе. Непосредственно управлял субмариной в день катастрофы.

Фото: Andy Bronson / The Herald

В возрасте 18 лет Раш получил лицензию коммерческого пилота, мечтал о военной карьере, однако не был допущен из-за недостаточно острого зрения. Работал в компании McDonnell Douglas инженером по летным испытаниям самолетов F-15 Eagle. В 1989 году Раш сконструировал экспериментальный самолет Glasair III, на котором совершал полеты в течение нескольких десятилетий. В 2009 году создал частную компанию OceanGate, которая работала в сфере подводного туризма, организации научных глубоководных экспедиций и дайвинга, а также помогала решать проблемы подводных погружений для промышленности, исследований и разведки. Туристическими путешествиями к месту крушения лайнера Титаник его компания OceanGate занималась с 2021 года, за это время она доставила к обломкам затонувшего Титаника 60 коммерческих пассажиров и около 20 ученых. Стоимость тура составляла 250 тыс. долларов.

