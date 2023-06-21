Кислорода уже меньше, чем на 30 часов. Что известно о подлодке, пропавшей во время экскурсии к Титанику, и ее пассажирах 21 июня, 13:19 Сюжет Пропавшая подводная лодка Титан (Фото:OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS)

19 июня стало известно об исчезновении в Атлантическом океане подводной лодки Титан, на которой туристы отправились осматривать затонувший Титаник на глубине 3800 метров примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.



Запас кислорода на подлодке рассчитан максимум на 96 часов (согласно сообщению береговой охраны США — от 70 до 96 часов), спасательная операция на данный момент продолжается.

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NV собрал подробности о происшествии.

Когда и как стало известно о пропаже подлодки

Подлодка Титан была доставлена к месту погружения судном Polar Prince 17 июня, само погружение началось 18 июня в 9:00 по атлантическому летнему времени (15:00 по Киеву), пишет CNN со ссылкой на совладельца подлодки, компанию Miawpukek Maritime Horizon Services.

Почти три часа спустя в 11:47 по атлантическому летнему времени (17:47 по Киеву) были записаны посление переговоры между подлодкой и надводным персоналом компании OceanGate, организовывавшей экскурсию к Титанику (береговая охрана США сообщила, что связь Polar Prince с Титаном была потеряна через 1 час и 45 минут после погружения).

Планировалось, что Титан поднимется на поверхность в 18:10 по атлантическому летнему времени (00:10 19 июня по Киеву), но этого не произошло.

Спустя 25 минут о пропаже подлодки уведомили власти и началась спасательная операция.

Кто находится на борту пропавшей подлодки

Согласно сообщению береговой охраны США, на борту Титана находится команда из пяти человек.

The Guardian пишет, что один из них — 59-летнй британский миллиардер Хэмиш Хардинг, это подтвердила его семья и компания Action Aviation, которую он возглавляет.

Хэмиш Хардинг / Фото: Courtesy of Jannicke Mikkelsen/via REUTERS

Также на борту находится бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд (BBC сообщает, то он член одной из самых богатых семей в Пакистане) и его сын Сулейман Давуд. Таблоид Daily Star упоминает, что им, соответственно 48 и 19 лет.

Шахзада Давуд / Фото: Courtesy of Engro Corporation Limited/via REUTERS

Шахзада Давуд с сыном Сулейманом Давудом / Фото: news.sky.com

В МИД Великобритании сообщили, что находятся в контакте с их семьями, все трое имеют британское гражданство.

Еще один человек, который, по данным Guardian находится на борту подлодки — 77-летний француз Поль-Анри Наржоле, известный как «Мистер Титаник». Он изучает Титаник уже 35 лет и участвовал в нескольких подводных экспедициях к обломкам.

Пол-Анри Наржоле / Фото: Paul Henri Nargeolet via Facebook

Пятым членов экипажа СМИ называют исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша.

Стоктон Раш демонстрирует подводную лодку Титан и джойстик, с помощью которого он ею управляет

Что известно о Титане

Все пассажиры находятся в тесном пространстве подлодки, длина которой всего 6,7 метра, ширина — 2,8 метра, высота — 2,5 метра. Четверо пассажиров и пилот должны сидеть прямо на полу, в подлодке также нет отгороженного туалета.

Инфографика: Guardian graphic. Source: OceanGate

Исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш рассказывал, что подлодка управляется джойстиком для видеоигр и уверял, что ее конструкция безопасна.



Однако, как пишет The New Republic со ссылкой на судебные документы, бывший сотрудник OceanGate Дэвид Лохридж был обеспокоен «потенциальной опасностью для пассажиров Титана, поскольку подводная лодка достигла экстремальных глубин», еще в 2018 году.

Лохридж был директором по морским операциям OceanGate, «ответственным за безопасность всей команды и клиентов». В документах утверждается, что его уволили неправомерно после того, как он подал жалобу на безопасность подлодки. Дело было урегулировано во внесудебном порядке в ноябре 2018 года.



СМИ также сообщали, что люк подлодки перед погружением был закреплен болтами снаружи. Из-за этого, даже если Титан всплыл на поверхность, опасность для людей все еще сохраняется — они могут дышать только кислородом на борту подлодки, так как у них нет возможности открыть люк без посторонней помощи.

Как проходят поиски

Погружение на глубину 3800 метров к Титанику было за 600 км от канадского острова Ньюфаундленд

На данный момент подлодку ищут как под водой, так и на поверхности. Береговая охрана США, ВМС США, Береговая охрана Канады и OceanGate Expeditions создали объединенное командование для поисков Титана. С самолетов в поисках Титана осмотрели 25900 квадратных километров. В поисковой операции участвуют также корабли и подводные роботы.

По данным Береговой охраны США, канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего подводного аппарата, однако подлодку все еще не нашли.



Данные передали экспертам ВМС США для дальнейшего анализа. Американские СМИ сообщили, что поисковые бригады слышали стук с интервалом в 30 минут.

По оценкам, у экипажа Титана осталось пригодного для дыхания воздуха меньше, чем на 30 часов.

