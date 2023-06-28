Обломки батискафа Титан подняли со дна океана — фото 28 июня, 20:31 Обломки Титана привезли в канадский порт, 28 июня 2023 года (Фото:REUTERS/David Hiscock)

Обломки туристического батискафа Титан, которые нашли в районе катастрофы лайнера Титаник, подняли со дна Атлантического океана, сообщает агентство AP в среду, 28 июня.

Агентство опубликовало фото обломков подводной лодки, которые выгружают в порту канадского Сент-Джонса. Поисками на дне океана занимался канадский корабль Horizon Arctic с помощью дистанционно управляемого аппарата.

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Обломки обнаружили на глубине 3810 метров примерно в 490 метрах от Титаника. Предварительно батискаф взорвался во время спуска под воду 18 июня, примерно через полтора часа после погружения, причины пока не известны. Все пять человек на борту, которые направлялись к месту крушения Титаника, погибли.



19 июня стало известно, что в Атлантическом океане пропала подлодка Титан, на которой туристы отправились к обломкам затонувшего Титаника. Кислорода на судне хватало на 96 часов.

22 июня береговая охрана США подтвердила, что обнаружила обломки батискафа рядом с местом крушения Титаника. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, француз Поль-Анри Наржоле, который более 30 лет изучал Титаник, и исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш.

Длина подлодки всего 6,7 метра, ширина — 2,8 метра, высота — 2,5 метра. Стоктон Раш говорил, что судно управляется джойстиком для видеоигр и уверял, что его конструкция безопасна. В то же время, по данным СМИ, бывший сотрудник OceanGate Дэвид Лохридж был обеспокоен «потенциальной опасностью для пассажиров Титана». Также СМИ сообщали, что экипаж не может открыть люк изнутри без посторонней помощи.