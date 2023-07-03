Музыка и полная темнота. NYT рассказала, как провел последние минуты экипаж обреченного батискафа Титан 3 июля, 20:15 Подводный аппарат Титан погружается в Атлантический океан во время одной из экспедиций к обломкам Титаника (Фото:OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS)

Люди на борту глубоководного спускаемого аппарата Титан отправились в путешествие на дно Атлантического океана с музыкой на мобильных телефонах и в полной темноте ради экономии электроэнергии, сообщает The New York Times.

За несколько дней до гибели дайверы посетили собрание по безопасности и презентации на борту корабля-базы Полярный принц.

Как пишет NYT, туристам рекомендовали диету с низким содержанием «шлаков» за день до погружения и отказаться от кофе утром в день погружения. Также директор OceanGate Стоктон Раш советовал толстые носки и шапочку, потому что на глубине холодно, и постараться не замочить ноги из-за конденсата, который собирается на полу.

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Кристин Давуд сказала, что дайверам выдали костюмы OceanGate, непромокаемые брюки, оранжевую непромокаемую куртку, ботинки со стальными носками, спасательные жилеты и шлемы.

«Не ожидайте увидеть что-либо через иллюминатор или внешние камеры на пути вниз, потому что прожекторы будут выключены, чтобы сэкономить заряд батареи для эпического тура по дну океана — хотя есть шанс мельком увидеть биолюминесцентных существ. Тогда создается ощущение падения сквозь звезды», — цитирует издание его советы.

Тусклый свет внутри капсулы был выключен по той же причине, и единственное свечение исходило от экранов компьютеров и светящихся ручек, используемых для отслеживания спуска на скорости 25 м/с на бумажных графиках.

Раш также посоветовал попутчикам залить «некоторые из ваших любимых песен в телефон, чтобы воспроизвести затем на Bluetooth-динамике»: «Но, пожалуйста, добавил он, никакого кантри».

19 июня стало известно, что в Атлантическом океане пропала подлодка Титан, на которой туристы отправились к обломкам затонувшего Титаника. Кислорода на судне хватало на 96 часов.

22 июня береговая охрана США подтвердила, что обнаружила обломки батискафа рядом с местом крушения Титаника. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, француз Поль-Анри Наржоле, который более 30 лет изучал Титаник, и исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш.

Длина подлодки всего 6,7 метра, ширина — 2,8 метра, высота — 2,5 метра. Стоктон Раш говорил, что судно управляется джойстиком для видеоигр и уверял, что его конструкция безопасна. В то же время, по данным СМИ, бывший сотрудник OceanGate Дэвид Лохридж был обеспокоен «потенциальной опасностью для пассажиров Титана». Также СМИ сообщали, что экипаж не может открыть люк изнутри без посторонней помощи.