Один из самых суровых приговоров. В РФ 13 лет колонии получил экс-заместитель Шойгу Иванов, которого подозревали во взяточничестве

Московский суд вынес приговор заместителю бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимуру Иванову и назначил ему 13 лет колонии. Об этом сообщает Агентство. Новости во вторник, 1 июля.

Как утверждается в сообщении, это один из самых суровых приговоров в российской истории по делам в отношении чиновников «высокого уровня».

Иванова осудили за взяточничество. Как пишет Агентство. Новости, по версии обвинения, Иванов вместе с бывшим руководителем компании Оборонлогистика Антоном Филатовым, экс-главой правления банка Интеркоммерц Александром Бугаевским и рядом других фигурантов похитили 216 млн рублей, выделенных на закупку паромов для Керченской переправы, а также вывели 4 млрд рублей из банка Интеркоммерц.

Иванова арестовали 24 апреля 2024 года. Через несколько недель после этого российский диктатор Владимир Путин сменил министра обороны, назначив вместо Шойгу Андрея Белоусова.

Тогда портал Важные истории, ссылаясь на источники, писал, что дело о взятке — «лишь публичная часть истории», тогда как якобы настоящая причина ареста Тимура Иванова — это госизмена.

Портал Досье Михаила Ходорковского в мае 2023 года опубликовал большое расследование о том, «как зарабатывает на войне главный строитель Минобороны Тимур Иванов». В нем говорилось о том, что «война и строительство на оккупированных территориях стали для Иванова настоящей золотой жилой» — в частности в разрушенном россиянами Мариуполе. Львиную долю «новых домов» в Мариуполе строит Военно-строительная компания — стопроцентная «дочка» Минобороны РФ, создание которой в 2020 году пролоббировал именно Иванов, а также Олимписитистрой, один из крупнейших подрядчиков российского Минобороны.

Также с 2022 года Иванов оказался под санкциями США, Великобритании, Европейского Союза и других стран.

Иванов был заместителем Сергея Шойгу с 2016 года. Перед этим он три года возглавлял акционерное общество Оборонстрой, которое было подчинено министерству.