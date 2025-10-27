Time заменил фото Трампа для обложки журнала после того, как президент назвал его «худшим за всю историю»

Журнал Time сменил обложку журнала с фото президента США Дональда Трампа после того, как он раскритиковал предыдущую фотографию и назвал ее «худшей за всю историю». Об этом сообщает Deadline .

На первом варианте обложки Трамп был сфотографирован снизу. Он смотрит вверх на фоне неба с подписью Его триумф. На новом изображении американский лидер сидит за столом, сложив руки под подбородком, с подписью Мир Трампа.

Фото: Time/X

Фото: stephenvoss / Instagram

Как пишет The Daily Beast, новое фото Трампа, которое сделал фотограф Стивен Восс, вдохновлено фотографией Арнольда Ньюмана, на которой изображен немецкий промышленник и осужденный нацистский военный преступник Альфред Крупп.

Издание сообщает, что Восс, кажется, подтвердил эту связь, поставив лайк на комментарий в Instagram, где подписчики спрашивали его, связаны ли эти два изображения.

Крупп был наследником известной немецкой династии производителей оружия и руководил фабриками, на которых во время Второй мировой войны работало более 100 000 рабов, среди которых военнопленные, узники концлагерей и дети. На его заводах производили танки, артиллерию, а также огромную гаубицу Большая Берта, которая стала синонимом нацистской военной машины. В 1948 году американский военный трибунал в Нюрнберге признал его виновным в военных преступлениях и приговорил к 12 годам тюремного заключения.

В свою очередь в Time отрицают связь между фотографиями.

«Никакой связи нет, и утверждения об обратном являются абсолютно ложными. Источником вдохновения для этой фотосессии были бывшие президентские портреты в Овальном кабинете, включая обложки самого Time. Придавать вес спекуляциям в социальных сетях является необдуманным и способствует распространению дезинформации», — заявил представитель Time.

Ранее Дональд Трамп отмечал, что журнал Time написал о нем «довольно хорошую статью», но фотография на обложке, по его мнению, «пожалуй, худшая за всю историю».

«Они „убрали“ мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и она заслуживает критики. Что они делают и почему?» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Журнал Time посвятил новую обложку президенту США из-за его посредничества в урегулировании войны в секторе Газа. Time отмечал, что соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников может стать «знаковым достижением» второго срока Трампа, а также «стратегическим поворотом» для Ближнего Востока.