Time заменил фото Трампа для обложки журнала после того, как президент назвал его «худшим за всю историю»
Time заменил обложку на журнале после критики президента США Дональда Трампа его фото (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Журнал Time сменил обложку журнала с фото президента США Дональда Трампа после того, как он раскритиковал предыдущую фотографию и назвал ее «худшей за всю историю». Об этом сообщает Deadline.
На первом варианте обложки Трамп был сфотографирован снизу. Он смотрит вверх на фоне неба с подписью Его триумф. На новом изображении американский лидер сидит за столом, сложив руки под подбородком, с подписью Мир Трампа.
Как пишет The Daily Beast, новое фото Трампа, которое сделал фотограф Стивен Восс, вдохновлено фотографией Арнольда Ньюмана, на которой изображен немецкий промышленник и осужденный нацистский военный преступник Альфред Крупп.
Издание сообщает, что Восс, кажется, подтвердил эту связь, поставив лайк на комментарий в Instagram, где подписчики спрашивали его, связаны ли эти два изображения.
Крупп был наследником известной немецкой династии производителей оружия и руководил фабриками, на которых во время Второй мировой войны работало более 100 000 рабов, среди которых военнопленные, узники концлагерей и дети. На его заводах производили танки, артиллерию, а также огромную гаубицу Большая Берта, которая стала синонимом нацистской военной машины. В 1948 году американский военный трибунал в Нюрнберге признал его виновным в военных преступлениях и приговорил к 12 годам тюремного заключения.
В свою очередь в Time отрицают связь между фотографиями.
«Никакой связи нет, и утверждения об обратном являются абсолютно ложными. Источником вдохновения для этой фотосессии были бывшие президентские портреты в Овальном кабинете, включая обложки самого Time. Придавать вес спекуляциям в социальных сетях является необдуманным и способствует распространению дезинформации», — заявил представитель Time.
Ранее Дональд Трамп отмечал, что журнал Time написал о нем «довольно хорошую статью», но фотография на обложке, по его мнению, «пожалуй, худшая за всю историю».
«Они „убрали“ мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и она заслуживает критики. Что они делают и почему?» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Журнал Time посвятил новую обложку президенту США из-за его посредничества в урегулировании войны в секторе Газа. Time отмечал, что соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников может стать «знаковым достижением» второго срока Трампа, а также «стратегическим поворотом» для Ближнего Востока.