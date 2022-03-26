«Palyanytsia, а не rusni-pryzda». Time исправила курьезную ошибку в материале о войне в Украине

26 марта, 14:00
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Одно из самых авторитетных американских изданий активно освещает войну в Украине. (Фото:скриншот НВ)

Одно из самых авторитетных американских изданий активно освещает войну в Украине. (Фото:скриншот НВ)

В одном из своих материалов о войне России против Украины издание Time допустило серьезную ошибку — журналисты назвали украинский хлеб не palyanytsia, а rusni-pyzda.

Одно из самых авторитетных американских изданий активно освещает войну в Украине.

В своем материале Ukrainians Don’t Blame Just Putin For the War. They Blame Russians (Украинцы винят не только Путина в развязывании войны. Они обвиняют россиян) журналист Элиот Акерман в том числе рассказывает, как украинцы распознают русских диверсантов.

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Чаще всего для этого используется слово паляниця. Однако журналист что-то перепутал и написал, что украинцы используют фразу rusni-pyzda [вообще непонятно, откуда в материале появилось это словосочетание, предположим, что журналист его выучил в ходе общения с украинскими военными — прим. НВ].

Из-за этого в материал нужно было внести правки.

скриншот НВ
Фото: скриншот НВ

В оригинальной версии материала мы назвали неправильное украинское слово, обозначающее плоский хлеб. Это palyanytsia, а rusni-pryzda.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Украинский язык Time Война в Украине Война России против Украины

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