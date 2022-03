«Palyanytsia, а не rusni-pryzda». Time исправила курьезную ошибку в материале о войне в Украине 26 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Одно из самых авторитетных американских изданий активно освещает войну в Украине. (Фото:скриншот НВ)

В одном из своих материалов о войне России против Украины издание Time допустило серьезную ошибку — журналисты назвали украинский хлеб не palyanytsia, а rusni-pyzda.



В своем материале Ukrainians Don’t Blame Just Putin For the War. They Blame Russians (Украинцы винят не только Путина в развязывании войны. Они обвиняют россиян) журналист Элиот Акерман в том числе рассказывает, как украинцы распознают русских диверсантов.

Чаще всего для этого используется слово паляниця. Однако журналист что-то перепутал и написал, что украинцы используют фразу rusni-pyzda [вообще непонятно, откуда в материале появилось это словосочетание, предположим, что журналист его выучил в ходе общения с украинскими военными — прим. НВ].

Из-за этого в материал нужно было внести правки.

В оригинальной версии материала мы назвали неправильное украинское слово, обозначающее плоский хлеб. Это palyanytsia, а rusni-pryzda.