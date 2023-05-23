Сенатор-республиканец Тим Скотт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США 2024

23 мая, 04:11
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Тим Скотт хочет побороться за Белый дом (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Тим Скотт хочет побороться за Белый дом (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года.

О старте своей президентской кампании Скотт объявил 22 мая во время выступления в родном городе Норт-Чарлстон.

https://twitter.com/votetimscott/status/1660798492682383362

Информационное агентство Reuters сообщило, что Скотта ожидает тяжелая борьба во время праймериз. В данный момент его поддерживает лишь 1% республиканцев.

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В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США выборы президент США 2024

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