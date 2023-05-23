Сенатор-республиканец Тим Скотт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США 2024
Тим Скотт хочет побороться за Белый дом (Фото:REUTERS/Randall Hill)
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года.
О старте своей президентской кампании Скотт объявил 22 мая во время выступления в родном городе Норт-Чарлстон.
Информационное агентство Reuters сообщило, что Скотта ожидает тяжелая борьба во время праймериз. В данный момент его поддерживает лишь 1% республиканцев.
В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.
Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.