Сенатор-республиканец Тим Скотт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США 2024 23 мая, 04:11 Тим Скотт хочет побороться за Белый дом (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года.



О старте своей президентской кампании Скотт объявил 22 мая во время выступления в родном городе Норт-Чарлстон.



Информационное агентство Reuters сообщило, что Скотта ожидает тяжелая борьба во время праймериз. В данный момент его поддерживает лишь 1% республиканцев.

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В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.

