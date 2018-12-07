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Тиллерсон: Трамп требовал, чтобы я делал вещи, которые нарушают закон

Сегодня, 22:25
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Рекс Тиллерсон

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом стали напряженными после того, как тот не раз говорил главе Белого дома, что много вещей, которые он требовал - незаконные, сообщает The Washington Post.

"Часто, когда президент говорил: "Вот то, что я хочу, чтобы вы сделали, и вот как я хочу, чтобы вы это сделали", я должен был ему отвечать: "Господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать. Но вы не можете этого сделать таким образом, потому что это нарушает закон", - сказал он.

Однако, Тиллерсон не сказал о чем именно идет речь. Он отметил, что предлагал Трампу работать над изменением закона, чтобы можно было воплотить его пожелания, но это не очень нравилось президенту.

"Этот подлый Вашингтон". Тиллерсон попрощался с Госдепартаментом США

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на эту должность кандидатуру экс-директора ЦРУ Майка Помпео.

Тиллерсон занимал должность госсекретаря с февраля 2017 года. По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерное соглашение с Ираном.

31 марта бывший директор ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность государственного секретаря США.

Теги:   Рекс Тиллерсон Дональд Трамп США

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