Тиллерсон: Россия уже пытается вмешиваться в американские выборы

Тиллерсон предостерег Россию от вмешательства в выборы 2018 года в Конгресс США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в выборы в Конгресс США, как это было на президентских выборах в 2016 году.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что "есть много путей, которыми русские могут вмешаться в выборы, они могут использовать различные инструменты для этого".

"Дело в том, что если они намерены вмешаться, они найдут способы сделать это. Мы можем предпринять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно", - сказал госсекретарь.

По его словам, российское вмешательство в американские выборы приведет к определенным последствиям.

"Мне кажется, важно просто продолжать говорить России: имейте в виду, если вы считаете, что мы не видим того, что вы делаете, ошибаетесь, мы видим. И вам следует остановиться. Если не прекратите, то вы продолжите призывать последствия на свою голову", - добавил Тиллерсон.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что ожидает вмешательства России на американские выборы 2018 года.

Кроме того, по его словам, США готовы противостоять этим попыткам и обладают достаточной устойчивостью, чтобы они не нанесли значительного вреда.