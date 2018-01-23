Тиллерсон: Россия ответственна за химические атаки в Сирии

Рекс Тиллерсон возложил ответственность за химатаки в Сирии на РФ

Россия "несет ответственность" за атаки с использованием химического оружия на подконтрольной повстанцам территории в Сирии, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Как передает The Independent, об этом он заявил по итогам конференции по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия, которая состоялась в Париже.

"Россия, в конце концов, ответственна за погибших в Восточной Гуте и бесчисленных других сирийцев, против которых применили химическое оружие, поскольку Россия втянута [в войну] в Сирии", - сказал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, в результате использования химического оружия во время бомбардировки Восточной Гуты пострадали более 20 гражданских, большинство из них - дети. Тиллерсон добавил, что президент Сирии Башар Асад продолжает использовать химическое оружие против своего народа.

Напомним, что 13 января жители провинции Восточная Гута, которая расположена неподалеку от Дамаска, сообщили, что во время атаки правительственных войск был использован ядовитый газ.

Использование химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 1993 года.