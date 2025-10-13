Как сообщают СМИ, Бэррон Трамп недавно вернулся на проживание в Белый дом — на время посещения занятий в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне. (Фото: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)

Младший сын Дональда Трампа, 19-летний Бэррон, может претендовать на высокую менеджерскую должность в американском филиале TikTok после сделки по его продаже.

Об этом 13 октября сообщает британское издание Independent.

Кроме того, идею назначения Трампа-младшего поддержал 22-летний бывший менеджер президента США по социальным сетям Джек Адвент.

Он заявив, что Трамп должен дать своему сыну-подростку должность в социальной сети TikTok, чтобы расширить ее привлекательность для молодежи.

«Молодые люди составляют подавляющую часть пользователей TikTok. Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначить своего сына Бэррона и, возможно, других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы помочь обеспечить, что приложение останется тем, которым молодые люди хотят продолжать пользоваться», — сказал Адвент в комментарии британскому изданию Daily Mail.

The Independent обратился за комментариями к Белому дому, Джеку Арденту и TikTok, но пока не получил ответов.

Ранее, 6 октября, президент Трамп обратился к американской молодежи и заявил, что они «обязаны ему» за то, что он «спас» TikTok — поскольку платформа оставалась доступна в течение года, хотя закон запретил приложение в январе.

Ситуация с TikTok в США — что известно

В апреле 2024 года в Соединенных Штатах приняли закон, согласно которому владелец TikTok ByteDance должен был до 19 января 2025 года продать платформу компании, базирующейся за пределами Китая, иначе приложение запретят в стране.

18 января TikTok вместе с несколькими другими приложениями, принадлежащими ByteDance, прекратили работу в США.

Это произошло за несколько часов до того, как вступил в силу федеральный закон об отчуждении или запрете. Трамп обещал, что отсрочит запрет соцсети TikTok в США на 90 дней в день своей инаугурации 20 января, но в итоге компания получила только 75 дней, этот срок истек 4 апреля.

5 июля глава Белого дома заявил, что уже «в начале следующей недели» планирует начать переговоры с Китаем по возможному соглашению о TikTok.

9 июля агентство Reuters сообщило, что ByteDance готовится запустить отдельное приложение для пользователей в США, которое будет работать на основе отдельных алгоритмов и систем данных.

16 сентября администрация Трампа объявила, что после длительных переговоров достигнута договоренность с Китаем, которая позволит TikTok продолжить работу в США.

25 сентября Трамп подписал указ, который позволяет передать TikTok американским инвесторам, отделив его от китайской компании ByteDance. По условиям соглашения, большинство операций и контроль над алгоритмом приложения перейдут к американским компаниям, среди которых Oracle, а китайские инвесторы получат менее 20% и не будут иметь доступа к данным пользователей в США.