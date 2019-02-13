"Тихий геноцид": Гуайдо обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в Венесуэле Сегодня, 08:00 458 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо назвал события в Венесуэле "тихим геноцидом" EPA

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции" и не препятствовать доставке гуманитарной помощи.

В интервью DW он сказал, что то, что сейчас происходит в стране, можно считать "тихим геноцидом".

"Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и из-за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - отметил Гуайдо.

Он положил на правительство Николаса Мадуро прямую ответственность за смерти жителей страны.

"Этот режим несет непосредственную вину за гибель людей, когда спецназовцы за неделю убили более 70 человек, участвовавших в акциях протеста, и косвенную ответственность, не делая ничего для разрешения кризиса с продовольствием и медикаментами, не говоря уже об уровне преступности, из-за которого Каракас стал самой опасной столицей на планете", - подчеркнул Гуайдо.

По его словам, именно власти виновны в гуманитарном кризисе, охватившем страну, результатом чего стала массовая эмиграция.

В то же время он выразил благодарность Германии, которая создала фонд в поддержку Венесуэлы, и другим странам, которые признали венесуэльское временное правительство.

"Журналисты спрашивают, почему я до сих пор на свободе. Потому что мы работаем в рамках нашей конституции, но также и благодаря огромной общественной и международной поддержке", - заявил Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвал граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро - законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.



Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.