Попросила найти бомбоубежища. Тихановская призвала белорусов разработать план действий на случай войны на территории Беларуси 6 февраля, 13:35 Светлана Тихановская (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала белорусов разработать план действий на случай войны на территории Беларуси.

«Все это не могло присниться нам даже в страшном сне. И все же это случилось. Протесты, репрессии, побои, кризис, война. Мы не могли предвидеть эти события, но научились действовать в самых сложных ситуациях», — написала она в Telegram в понедельник, 6 февраля.

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По ее словам, эти события научили «готовиться к худшему и всегда заботиться о близких и тех, кому больно».

«Мы увидели, что искать логику и просчитывать дальнейшие шаги тиранов бессмысленно. Они не руководствуются логикой. Вот почему сегодня нам с вами так важно позаботиться о себе и своих близких. Не позволяйте себе слишком сильно паниковать, а выдохните, принимайте решения спокойно», — сказала она.

Тихановская призвала белоруссов «сделать заранее», если они могут что-то сделать.

«Поговорите с семьей и друзьями, обсудите план действий на случай опасности. Запаситесь наличными, желательно в валюте, а еще лучше в нескольких валютах. Обсудите с детьми правила поведения в стрессовых ситуациях и основы безопасности, можно даже провести небольшой тренинг в игровой форме», — сказала она.

Оппозиционерка призвала белоруссов выяснить, «есть ли в их районе бомбоубежища» и «очистить их от лишних предметов».

«Оставьте там мебель и небольшой запас консервов. Проверьте домашнюю аптечку, если необходимо — пополните ее необходимыми расходными материалами: бинтами, бинтами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками, антибиотиками, успокоительными средствами и таблетками для обеззараживания воды, а также необходимыми медикаментами», — заявила она.