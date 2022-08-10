Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

10 августа, 00:30
Светлана Тихановская (Фото:Julien Warnand/Pool via REUTERS)

Светлана Тихановская (Фото:Julien Warnand/Pool via REUTERS)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о решении создать объединенное переходное правительство государства. Это правительство должно «восстановить конституционную законность и порядок».

Об этом она заявила на Конференции Новая Беларусь в Вильнюсе, пишет Белсат.

«Я приняла решение создать объединенный переходный кабинет. Это коллективный исполнительный орган, который будет ежедневно работать на главные цели, будет отстаивать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, осуществит фактическую деоккупацию нашей страны», — отметила Тихановская.

Видео дня
Читайте также:

Стивен Бигэн планирует обсудить с Тихановской разрешение кризиса в Беларуси. (Фото:REUTERS/Vasily Fedosenko) Тихановская обсудит ситуацию в Беларуси с представителем Госдепа США

По ее словам, правительство также "восстановит конституционную законность и порядок, обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии и создаст условия для проведения справедливых и свободных выборов".

Все кандидаты в кабинет должны получить одобрение представительного органа – в этом Тихановская рассчитывает на Координационный совет.

Как отмечается, Тихановская уже осуществила первые назначения. Павел Латушко стал представителем кабинета по транзиту власти, Александр Азаров – представителем по восстановлению правопорядка, Валерий Ковалевский – представителем по иностранным делам, Валерий Сахащик – представителем по обороне и национальной безопасности.

Читайте также:

Светлана Тихановская (Фото:Christoph Soeder/Pool via REUTERS) Ответственность за войну против Украины понесут Лукашенко и его приспешники, а не весь белорусский народ — Тихановская

В кабинете должны также появиться представители социальной политики, экономики и финансов, национального возрождения. Тихановская также отметила, что «кабинет желал бы большего участия женщин».

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Эксклюзивы НВ

Техника российских оккупантов на линии фронта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Они создают иллюзию» /
Что делают россияне, чтобы отвлечь внимание ВСУ и растянуть украинские резервы — интервью с Ждановым
9 августа, 21:52
События
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Инвестировать станет сложнее

Думаю, уже можно говорить о том, что инвестиционный мир начал новый и, возможно, не самый легкий этап в своей многовековой истории

9 августа, 14:20
Мнения
Наталья Шаповал
Руководитель KSE Institute
Нефтяные доходы: Сможет ли кремль избежать экономических потерь?

Как санкции влияют на экономику РФ

9 августа, 13:41
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X