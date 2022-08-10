Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси
Светлана Тихановская (Фото:Julien Warnand/Pool via REUTERS)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о решении создать объединенное переходное правительство государства. Это правительство должно «восстановить конституционную законность и порядок».
Об этом она заявила на Конференции Новая Беларусь в Вильнюсе, пишет Белсат.
«Я приняла решение создать объединенный переходный кабинет. Это коллективный исполнительный орган, который будет ежедневно работать на главные цели, будет отстаивать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, осуществит фактическую деоккупацию нашей страны», — отметила Тихановская.
По ее словам, правительство также "восстановит конституционную законность и порядок, обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии и создаст условия для проведения справедливых и свободных выборов".
Все кандидаты в кабинет должны получить одобрение представительного органа – в этом Тихановская рассчитывает на Координационный совет.
Как отмечается, Тихановская уже осуществила первые назначения. Павел Латушко стал представителем кабинета по транзиту власти, Александр Азаров – представителем по восстановлению правопорядка, Валерий Ковалевский – представителем по иностранным делам, Валерий Сахащик – представителем по обороне и национальной безопасности.
В кабинете должны также появиться представители социальной политики, экономики и финансов, национального возрождения. Тихановская также отметила, что «кабинет желал бы большего участия женщин».
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