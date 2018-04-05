The Times: Спецслужбы Британии обнаружили место производства яда Новичок

Установить вероятный источник производства Новичка удалось через несколько дней после отравления Скрипаля и его дочери

Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества Новичок, которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, сообщает The Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, лаборатория находится в России, но где именно не уточняется.​

Как рассказал один из собеседников издания, установить вероятный источник производства Новичка удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления Скрипалей.

Источник отметил, что кабинет министров владел информацией о том, где было произведено это вещество, на четвертый день после инцидента.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В результате Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.