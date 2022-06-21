В России заблокировали сайт известного британского издания The Telegraph 21 июня, 12:33 Цей матеріал також доступний українською The Telegraph — одно из самых известных британских изданий (Фото:facebook.com/TELEGRAPH.CO.UK)

В России заблокировали сайт известного британского издания The Telegraph.

Об этом сообщает Интерфакс.

Сообщается, что Роскомнадзор страны-агрессора по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к одной из статей на сайте The Telegraph, в связи с чем в России не доступен весь сайт этого СМИ. Речь идет о статье от 23 февраля, но не сообщается, о какой именно.

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Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ.

В марте Роскомнадзор заблокировал доступ к международному сайту BBC News. В список иностранных агентов в РФ ранее включили Настоящее время, Радио Свободу, Голос Америки, Медузу и других.

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