The Telegraph: Спецслужбы Британии установили ключевых подозреваемых в покушении на Скрипаля

Полиция Британии идентифицировала ключевых подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Британская полиция и разведывательные ведомства идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации газеты, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда работает над выстраиванием уголовного дела против лиц, которые, по данным полиции, находятся в РФ.

"Несмотря на то, что расследование, как ожидается, продлится еще несколько месяцев, в последние дни в нем был осуществлен серьезный прорыв, который позволил определить круг основных подозреваемых", - пишет издание.

The Telegraph отмечает, что полиции удалось определить конкретные имена после анализа списков пассажиров прибывших в Великобританию рейсов и вылетевших из нее, а также изучив записи с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров.

"Скотланд-Ярд признает, что любая попытка допросить и тем более привлечь подозреваемых к уголовной ответственности встретит препятствия со стороны Москвы и приведет к еще большему охлаждению между странами", - подчеркивает газета.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Позже стало известно, что Скрипалей выписали из больницы.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипаль, было разработано в России, и известно под названием Новичок. РФ в свою очередь все традиционно отрицает.

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В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.