03 октября 2018, среда

The New York Times обвинило Трампа в нечестном получении наследства

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Издание считает, что Трамп уклонялся от налогов

Издание считает, что Трамп уклонялся от налогов

Американское издание The New York Times сообщает, что президент США Дональд Трамп уклонялся от налогов во время получения наследства отца, который умер в 1999 году.

По данным журналистов, Трамп заработал не менее 413 миллионов долларов в сегодняшних ценах путем уклонения от налогов, "включая случаи прямого мошенничества".

Издание также обвинило президента США в создании фиктивной фирмы, через которую были проведены миллионы долларов.

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