The New York Times обвинило Трампа в нечестном получении наследства

Американское издание The New York Times сообщает, что президент США Дональд Трамп уклонялся от налогов во время получения наследства отца, который умер в 1999 году.
По данным журналистов, Трамп заработал не менее 413 миллионов долларов в сегодняшних ценах путем уклонения от налогов, "включая случаи прямого мошенничества".
Издание также обвинило президента США в создании фиктивной фирмы, через которую были проведены миллионы долларов.
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