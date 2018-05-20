The New York Times назвало новые имена, причастные к победе Трампа на выборах

Вокруг победы Трампа на выборах президента в 2016 году разгорелось несколько скандалов

Американское издание The New York Times сообщает, что для победы на президентских выборах 2016 года команда Дональда Трампа обратилась к эмиссару арабских принцев, израильскому специалисту по манипуляциям в СМИ и инвестору-республиканцу.

По данным журналистов, за несколько месяцев до выборов Дональд Трамп-младший провел встречу с посланником кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джорджем Надером, специалистом по СМИ из Израиля Джоэлом Замелом и республиканцем Эриком Принцем.

Во время переговоров Эмиссар Джордж Надер сообщил, что кронпринцы Саудовской Аравии и ОАЭ готовы помочь Дональду Трампу-старшему стать президентом, а специалист по СМИ Джоэль Замель озвучил возможности своей фирмы по предоставлению преимуществ политической кампании.

Отмечается, что с фирмой Замеля ранее сотрудничали россияне Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев, а посланник кронпринца Абу-Даби Мохаммеда минимум дважды посещал Москву во время избирательной кампании.

Напомним, 27 апреля комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

В то же время, в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, Россия стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей