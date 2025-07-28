США во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном потратили около четверти своих высокотехнологичных ракет-перехватчиков THAAD, что значительно опережает их производство.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, знакомые с операцией.

По словам собеседников, США использовали до 150 ракет THAAD, что составляет значительную часть американских запасов передовой системы противовоздушной обороны.

CNN пишет, что использование такого количества перехватчиков THAAD за такой короткий период выявило пробел в сети противоракетной обороны США.

Согласно бюджетной смете Министерства обороны, в 2024 году США закупили только 11 новых перехватчиков THAAD и, ожидается, получат еще 12 в 2025 финансовом году.

Высокопоставленный офицер армии США в отставке, который говорил на условиях анонимности, отметил, что американские войска использовали в Израиле около 25% всего арсенала THAAD.

По словам четырех бывших высокопоставленных чиновников Пентагона, еще до 12-дневной войны между Израилем и Ираном у США было беспокойство относительно запасов ракет-перехватчиков, которые являются ключевым элементом сдерживания Китая.

«Запасы сокращаются. Нам нужно больше. Они нам нужны быстрее, чем их изготавливают», — заявил бывший военный чиновник.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, отвечая на вопрос об американских запасах THAAD, заявил, что американская армия «имеет все необходимое для проведения любой миссии в любом месте, в любое время, по всему миру».

THAAD — это мобильная система, которая может поражать и уничтожать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности как в атмосфере Земли, так и за ее пределами. Перехватчики производятся компанией Lockheed Martin и стоят примерно 12,7 миллиона долларов, согласно бюджету Агентства противоракетной обороны на 2025 год.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходило обогащение урана. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.