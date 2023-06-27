В США Tesla на автопилоте врезалась в неподвижный грузовик

27 июня, 03:36
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Tesla на автопилоте не впервые попадает в ДТП (Фото:REUTERS/Victoria Klesty/File Photo)

Tesla на автопилоте не впервые попадает в ДТП (Фото:REUTERS/Victoria Klesty/File Photo)

В США, штат Пенсильвания, автомобиль Tesla в режиме автопилота врезался в неподвижный грузовик. 18-летний водитель обвиняется в неосторожном вождении.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции штата Пенсильвания, в понедельник 26 июня, Tesla двигалась по средней полосе шоссе, когда врезалась в заднюю часть грузовика Freightliner, который был припаркован в той же полосе.

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Полиция сообщила, что автомобиль не справился с управлением из-за того, что он был на автопилоте, добавив, что 18-летний водитель обвиняется в неосторожном вождении.

Также регуляторные органы США расследуют серию аварий, когда автомобили Tesla на автопилоте столкнулись с припаркованными автомобилями скорой помощи.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США ДТП Tesla Motor Tesla Автопилот

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