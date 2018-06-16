Терроризм и агрессия. Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Россию и оккупированный Крым

Госдеп США опубликовал для своих граждан новые рекомендации о поездках в Россию и оккупированный Крым.

Как говорится на сайте ведомства, американцам рекомендуют пересмотреть свои решения относительно поездок на территорию Российской Федерации, в том числе для посещения Чемпионата мира-2018 по футболу.

Отмечается, что в некоторых регионах страны существует повышенный риск терроризма, агрессии и преследований.

Американцам советуют не ездить в регион Северного Кавказа, в том числе в Чечню и на Эльбрус "из-за общественных волнений и проявлений терроризма", а также в оккупированный РФ украинский Крым "из-за иностранной оккупации и злоупотребления полномочиями оккупационной властью".

В документе говорится, что на полуострове сохраняется значительное военное присутствие РФ. В Госдепе подчеркнули, что правительство США не может гарантировать своим гражданам безопасность на территории полуострова, так как госслужащим США запрещено ездить в Крым.

В Госдепе добавили, что террористические группировки могут планировать нападения в России. Мишенями террористов могут стать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и органы местного самоуправления.

"С 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске пройдут игры Чемпионата мира по футболу-2018. Масштабные международные мероприятия, такие как Чемпионат мира, являются привлекательной мишенью для террористов", - говорится на сайте ведомства.

В Госдепе уточнили, что террористы могут пытаться атаковать места проведения таких мероприятий, несмотря на усиленные меры безопасности на мундиале.

Также обращается внимание на случаи жестокого обращения со стороны правоохранительных органов России и задержания иностранцев.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

В МИД Польши опубликовали справочник с рекомендациями для польских болельщиков во время посещения Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Среди прочего, в документе говорится об угрозе терактов и рекомендуется не посещать оккупированный Крым.