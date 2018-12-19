Террористы убили двух скандинавских туристок в Марокко - СМИ Сегодня, 22:13 463 Цей матеріал також доступний українською Тела погибших женщин обнаружили рядом с их палаткой Фото: Medias24

Убийство двух альпинисток из скандинавских стран в районе популярной горы Тубкаль в Марокко является террористическим актом, сообщает местное агентство Morocco World News со ссылкой на источник в следственной группе.

В рамках расследования дела местная полиция задержала одного подозреваемого, еще три человека объявлены в розыск.

MWN отмечает, что террористы сняли на видео процесс убийства двух туристок. В соцсетях обнародовали видео, на котором человек, вооруженный ножом, перерезал горло одной из двух девушек. Достоверность видео не подтверждена.

Ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за убийство иностранцев в Марокко.

Тела двух альпинистов из Дании и Норвегии были обнаружены рядом с палаткой в окрестностях горы Тубкаль в понедельник, 17 декабря. Туристки скончались от колото-резанных ран в области шеи.

Жертвами оказались 24-летняя Луиза Вестерагер Йесперсен из Дании и 28-летняя Марен Уиланд из Норвегии.