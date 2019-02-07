Террористы ИГИЛ потеряли больше 99% своего "халифата"- коалиция Сегодня, 18:57 313 Цей матеріал також доступний українською

Террористическая организация Исламское государство контролирует менее 1% территории своего "халифата", объявленного в 2014 году на обширных территориях Сирии и Ирака.

Об этом заявили в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

"Продвижение курдских сил в Сирии сократило территорию "халифата" ИГИЛ до менее 1% от первоначального размера", - цитирует AFP заявление коалиции.

Напомним, что в 2014 году главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.

По состоянию на 2018 год, боевики ИГИЛ, которые правили халифатом размером примерно с Британию, контролировали менее трех процентов территории Сирии. Иракская армия заявила, что полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои территории.