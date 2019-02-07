Террористы ИГИЛ потеряли больше 99% своего "халифата"- коалиция
Террористическая организация Исламское
государство контролирует менее 1% территории своего "халифата", объявленного
в 2014 году на обширных территориях Сирии и Ирака.
Об этом заявили в возглавляемой США
международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.
"Продвижение курдских сил в Сирии
сократило территорию "халифата" ИГИЛ до менее 1% от первоначального
размера", - цитирует AFP заявление коалиции.
Напомним, что в 2014 году главарь ИГИЛ Абу
Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях
Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные
территории на Ближнем Востоке.
По состоянию на 2018 год, боевики ИГИЛ,
которые правили халифатом размером примерно с Британию, контролировали менее
трех процентов территории Сирии. Иракская армия заявила, что полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои
территории.