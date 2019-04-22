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Террористические группировки продолжают планировать теракты на Шри-Ланке - Госдеп

Сегодня, 11:22
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Террористические группировки продолжают планировать теракты на Шри-Ланке - Госдеп - фото

Athit Perawongmetha / Reuters

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов

В Государственном департаменте США предупредили 21 апреля, что террористические группировки на Шри-Ланке продолжают планировать нападения в стране.

Об этом говорится в обновленной туристической справке, опубликованной на сайте ведомства.

"Террористы могут совершать атаки практически без предупреждения, нацеливаясь на туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, учреждения местного самоуправления, отели, клубы, рестораны, места отправления культа, парки", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.

Теги:   Госдеп Теракт Шри-Ланка

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