Террористические группировки продолжают планировать теракты на Шри-Ланке - Госдеп Сегодня, 11:22 329 Цей матеріал також доступний українською Athit Perawongmetha / Reuters 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов Athit Perawongmetha / Reuters

В Государственном департаменте США предупредили 21 апреля, что террористические группировки на Шри-Ланке продолжают планировать нападения в стране.

Об этом говорится в обновленной туристической справке, опубликованной на сайте ведомства.

"Террористы могут совершать атаки практически без предупреждения, нацеливаясь на туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, учреждения местного самоуправления, отели, клубы, рестораны, места отправления культа, парки", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.